Eliud Kipchoge | 40-letni kenijski maratonec Eliud Kipchoge si želi maratonsko razdaljo preteči na vseh celinah. | Foto Guliverimage

40-letni kenijski maratonec Eliud Kipchoge si želi maratonsko razdaljo preteči na vseh celinah.

Foto: Guliverimage

Dvakratni olimpijski prvak v maratonu Eliud Kipchoge je napovedal, da bo v naslednjih dveh letih pretekel sedem maratonov na sedmih celinah, čeprav še naprej tekmuje na elitni ravni. Kenijec želi s podvigom zbirati sredstva za cilje, v katere verjame.

Eliud Kipchoge je napovedal "svetovno turnejo", potem ko je kenijski velikan, nekdanji svetovni rekorder, v nedeljo ob vzklikih množice v Centralnem parku končal newyorški maraton in ciljno črto prečkal na 17. mestu s časom 2:14:36.

"To izjemno dvoletno potovanje bo Kipchogeja popeljalo čez ves svet, kjer bo tekmoval na maratonih na vseh sedmih celinah, hkrati pa bo še naprej tekmoval na elitni ravni," je v izjavi sporočila Kipchogejeva ekipa.

"Ta projekt si prizadeva navdihniti svet, da postane tekaški svet, hkrati pa zbirati sredstva za fundacijo Eliud Kipchoge v podporo izobraževanju in okoljskim ciljem po vsem svetu ter tako povezovati stvari, za katere je Eliudu tako globoko mar," so dodali iz njegove ekipe.

Pred nedeljsko tekmo je Kipchoge za spletno stran olimpijskih iger olympics.com povedal, da želi teči na Antarktiki, in dejal, da je njegov novi projekt priložnost, da "naredi tisto ekstremno stvar, ki lahko nekoga prisili k trdemu delu".

Želi tekmovati za ljudi, ne le za rekorde

Kipchoge, ki bo v torek dopolnil 41 let, je v izjavi dejal, da mu bo njegov projekt potovanja po svetu omogočil, da "tekmuje ne le za rekorde, ampak tudi za ljudi".

"Želim se še naprej truditi, da bi tekel po svojih najboljših močeh, hkrati pa želim navdihovati, vračati in vse opomniti, da noben človek ni omejen," je dejal legendarni kenijski tekač.

