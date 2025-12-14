Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL po podaljšku izgubili proti Calgary Flames 1:2. Pri kraljih se kapetan Anže Kopitar ni vpisal med strelce ali podajalce, so mu pa v dodatnem času razveljavili zadetek po 33 sekundah.

Dvoboj enih izmed najmanj učinkovitih zasedb lige, manj golov je doslej v rednem delu lige NHL dosegel le Seattle, je odločil Morgan Frost po 1:06 minute podaljška.

Kralji so sicer povedli v 12. minuti, ko je po sijajni podaji Alexa Laferriera zadel Adrian Kempe. Gostje, ki so imeli precejšnjo premoč v drugi tretjini (streli na gol 17:3), so izenačili po veliki napaki Kevina Fiale, ko je v 27. minuti sam pred vrata pridrsal Blake Coleman in premagal Darcyja Kuemperja.

V zadnji tretjini so Kopitar in soigralci vzpostavili ravnotežje, a niso našli poti mimo Dustina Wolfa. V podaljšku v igri 3 na 3 je že po 33 sekundah zadel Kopitar, a so sodniki po ogledu posnetka gol razveljavili, potem ko je slovenski as z drsalko zamahnil proti ploščku, ta pa se je znašel v mreži. Vsega 33 sekund kasneje pa je zadetek Calgaryja obveljal, potem ko je po hitrem protinapadu zadel Frost.

Razveljavljen zadetek Anžeta Kopitarja:

Anze Kopitar had his goal waved off after a review for a kicking motion ❌ pic.twitter.com/FIj6sayh2Q — Gino Hard (@GinoHard_) December 14, 2025

"Sprva nisem bil prepričan, da bo zadetek veljal, ob pogledu posnetka pa sem vedel, da ne bo priznan. Nisem želel brcniti ploščka, ampak bil sem v naletu in tako se je noga pač premikala, zato je bilo videti, kot da sem brcnil," je o razveljavljenem zadetku v izjavi za LA Kings Insider dejal Kopitar.

Kopitar je na ledu preživel 18:31 minute, ob prazni statistiki pa je dobil 69 odstotkov sodniških metov. V vratih kraljev se je sicer izkazal Kuemper, ki je na koncu zbral 36 obramb. Na drugi strani je Wolf ustavil 20 strelov tekmecev.

"Darcy je razlog, da smo sploh osvojili točko. V drugi tretjini je bil izjemen kot pravzaprav celotno sezono. Malce preveč ga jemljemo kot samoumevnega, zato moramo s soigralci najti načine, da večkrat zadenemo in ga s tem bolje podpremo," pa je še o dvoboju in Kuemperjevi predstavi dodal 38-letni Hrušičan.

Naslednji dvoboj bodo hokejisti Los Angelesa odigrali v noči s ponedeljka na torek, ko bodo gostovali pri Dallas Stars.

Colorado Avalanche nadaljuje zmagovito. Foto: Reuters

Vodilna ekipa tekmovanja Colorado Avaalanche je prišla do 33. zmage sezone, s 4:2 je premagala Nashville Predators. Visoko, 0:4, je izgubila druga ekipa zahoda Dallas Stars, ki je doma pričakala prvaka Florida Panthers. Sergej Bobrovski je v vratih gostov zaustavil vse strele Dallasa, ki pa jih prav veliko ni imel – sprožil je 15 strelov.

San Jose Sharks je v Pittsburghu uspel velik preobrat. Foto: Reuters Do zmage s 4:0 je prišel tudi Detroit, za katerega je Alex DeBrincat na gostovanju pri Chicagu dvakrat zadel in dodal asistenco. S štirimi goli razlike je Winnipeg Jets doma odpravil Washington (5:1), Gabe Villardi je ob zmagi dvakrat zadel.

Uspešni sta bili obe vodilni ekipi vzhoda, Carolina Hurricanes je po kazenskih strelih zmagala v Philadelphii, NY Islanders pa so prav tako po kazenskih strelih premagali Tampo.

Neverjeten zaključek tekme si je privoščil Pittsburgh Penguins, ki je v 46. minuti pred domačimi gledalci proti San Jose Sharks povedel s 5:1, na koncu pa izgubil. Gostje so v nadaljevanju tretjine dosegli štiri gore, z golom Tylerja Toffolija izsilili podaljšek, v tem pa je John Klingberg zadel za zmago kalifornijske ekipe.

Podaljšek je odločal tudi v New Yorku, kjer je J.T. Miller zadel za zmago Rangersov nad Montrealom.

Edmonton Oilers je na krilih kapetana Connorja McDavida (dva gola, asistenca) in Leona Draisaitla (tri asistence) zmagal v Torontu.

