Petek v ligi NHL je prinesel zgolj dve tekmi, na obeh sta slavili domači moštvi. Hokejisti Utah Mammoth so niz treh porazov končali z zmago s 5:3 nad Seattle Kraken, St. Louis Blues pa je s 3:2 strl Chicago Blackhawks. Bolj kot tekmi pa je odmeval "trade" kapetana Vancouver Canucks Quinna Hughesa, ki bo oblekel dres Minnesota Wild.

Nick Schmaltz je k zmagi Utah Mammoth prispeval gol in dve asistenci ter s soigralci končal negativno serijo. Odločilen korak k zmagi je Utah naredil med 53. in 59. minuto, ko je dosegel tri zadetke zapovrstjo za vodstvo s 5:2. Trenutno je na devetem mestu zahodne konference, povsem blizu osmemu San Jose Sharks.

Še bolj tesno je bilo na drugi tekmi večera. St. Louis Blues je v 29. minuti povedel s 3:1 in vodstvo zadržal do konca srečanja proti Chicago Blackhawks. Ob zmagi se je med strelce vpisal tudi Logan Mailloux, ki je prvič zadel v dresu St. Louisa.

Hughes se seli

Petek je zaznamovala menjava med Vancouver Canucks in Minnesota Wild. Prvi je svojega kapetana, branilca Quinna Hughesa, ki je zanj igral sedmo sezono, na naboru pa so ga leta 2018 izbrali kot sedmega, poslal k Minnesoti. V zameno za avstrijskega napadalca Marca Rossija, švedskega napadalca Liama Öhgrena in ameriškega branilca Zeeva Buiuma ob tem pa še izbor v prvem krogu nabora NHL 2026. Quinn Hughes se po skoraj osmih sezonah v Vancouvru seli k Minnesoti. Foto: Reuters

"Quinnu bi se radi zahvalili za njegov čas pri Vancouver Canucksih. Je odlična oseba, odličen igralec in eden največjih Canucksov vseh časov. ... Imamo srečo, da smo pridobili te zelo dobre mlade igralce iz Minnesote. Bili bodo ključni del prenove, v kateri smo trenutno, in nam bodo dali svetlo prihodnost. Hokejski klub bo še naprej gradil z nadarjenimi mladimi igralci, pri čemer bo to uporabil kot načrt, da bo prej kot slej postal kandidat za naslov," je ob menjavi dejal predsednik hokejskih operacij pri Vancouvru Jim Rutherford.

26-letni Hughes je bil v lanski sezoni prvi po točkah Vancouvra, tudi v tej sezoni je trenutno na prvem mestu, na 22 tekmah je dosegel 23 točk, od tega 21 asistenc, kar ga uvršča na 11. mesto med vsemi branilci lige.

Anžeta Kopitarja in Kralje naslednja tekma čaka v nedeljo zjutraj po slovenskem času (4.00), ko se bodo na domačem ledu spopadli s Calgary Flames.

Liga NHL, 12. december

Lestvice

