Četrtkov večer je v ligi NHL prinesel deset tekem. Hokejisti Vegas Golden Knights, ki so dan prej po podaljšku strli Los Angeles Kings, so tudi tokrat zmagali po podaljšku, s 6:5 so premagali Toronto. Še naprej gre odlično Buffalo Srabes, ki so zmagali še 15. na zadnjih 17. tekmah. Ob zmagi s 5:3 na Montrealom je Tage Thompson vpisal tri gole. Pred tekmo Boston Bruins in Seattle Kraken so upokojili 33-ico dolgoletnega kapetana Kosmatincev Zdena Chare, ki je me drugim leta 2011 s klubom osvojil Stanleyjev pokal.