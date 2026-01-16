Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Pe. M.

Petek,
16. 1. 2026,
6.38

Osveženo pred

24 minut

Liga NHL, 15. januar

Liga NHL, 15. januar

Vegas nadaljuje zmagoviti, hat-trick Thompsona ob novem slavju vročega Buffala, čustveno v Bostonu

Vegas Golden Knights | Vegas Golden Knights so vpisali šesto zaporedno zmago. | Foto Reuters

Vegas Golden Knights so vpisali šesto zaporedno zmago.

Foto: Reuters

Četrtkov večer je v ligi NHL prinesel deset tekem. Hokejisti Vegas Golden Knights, ki so dan prej po podaljšku strli Los Angeles Kings, so tudi tokrat zmagali po podaljšku, s 6:5 so premagali Toronto. Še naprej gre odlično Buffalo Srabes, ki so zmagali še 15. na zadnjih 17. tekmah. Ob zmagi s 5:3 na Montrealom je Tage Thompson vpisal tri gole. Pred tekmo Boston Bruins in Seattle Kraken so upokojili 33-ico dolgoletnega kapetana Kosmatincev Zdena Chare, ki je me drugim leta 2011 s klubom osvojil Stanleyjev pokal.

Sportal Kralji brez Kopitarja iztržili podaljšek in točko proti zlatim vitezom

 Tage Thompson je k 15. zmagi na zadnjih 17. tekmah Buffala vpisal tri gole. | Foto: Reuters  Tage Thompson je k 15. zmagi na zadnjih 17. tekmah Buffala vpisal tri gole. Foto: Reuters

Pri Boston Bruins so upokojili številko 33, ki jo je nosil slovaški velikan Zdeno Chara. | Foto: Reuters Pri Boston Bruins so upokojili številko 33, ki jo je nosil slovaški velikan Zdeno Chara. Foto: Reuters

Liga NHL, 15. januar:

Lestvice

Sportal Anaheim prekinil črni niz, Tampa Bay ostaja v naletu
