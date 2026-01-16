Petek, 16. 1. 2026, 6.38
24 minut
Liga NHL, 15. januar
Vegas nadaljuje zmagoviti, hat-trick Thompsona ob novem slavju vročega Buffala, čustveno v Bostonu
Četrtkov večer je v ligi NHL prinesel deset tekem. Hokejisti Vegas Golden Knights, ki so dan prej po podaljšku strli Los Angeles Kings, so tudi tokrat zmagali po podaljšku, s 6:5 so premagali Toronto. Še naprej gre odlično Buffalo Srabes, ki so zmagali še 15. na zadnjih 17. tekmah. Ob zmagi s 5:3 na Montrealom je Tage Thompson vpisal tri gole. Pred tekmo Boston Bruins in Seattle Kraken so upokojili 33-ico dolgoletnega kapetana Kosmatincev Zdena Chare, ki je me drugim leta 2011 s klubom osvojil Stanleyjev pokal.
Tage Thompson je k 15. zmagi na zadnjih 17. tekmah Buffala vpisal tri gole.
Pri Boston Bruins so upokojili številko 33, ki jo je nosil slovaški velikan Zdeno Chara.