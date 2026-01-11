Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Nedelja,
11. 1. 2026,
20.45

Osveženo pred

1 ura, 40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Columbus Blue Jackets Utah Mammoth liga NHL

Nedelja, 11. 1. 2026, 20.45

1 ura, 40 minut

Liga NHL, 11. januar

Bo Utah spet prehitel Kopitarjeve Kralje?

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Utah Mammoth | Foto Reuters

Foto: Reuters

V hokejski ligi NHL se bo v drugi polovici rednega dela sezone razvnela bitka za mesta, ki zagotavljajo nastop v končnici. Eno od moštev, ki se bo moralo v naslednjih 38 tekmah še zelo potruditi, da si zagotovi mesto v "play-offu" je Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Trenutno so Kralji osmi na zahodu, a ponoči jih lahko na deveto mesto spet zrinejo Utah Mammoth, ki gostijo najslabšo ekipo vzhodne konference Columbus Blue Jackets.

Anže Kopitar, Los Angeles Kings
Sportal Kralji brez Kopitarja v Edmontonu slavili po kazenskih strelih

V noči na ponedeljek po slovenskem času bodo odigrane še štiri tekme, Winnipeg Jets gostijo New Jersey Devils, Boston Bruins Pittsburgh Penguins, Nashville Predators Washington Capitals in San Jose Sharks Vegas Golden Knights.

Kopitarjeve LA Kings naslednja tekma čaka v noči na torek, ko bodo na domačem ledu pričakali Dallas Stars, Hrušičan pa je še vedno na seznamu poškodovanih.

Liga NHL, 11. januar

Lestvice

Preberite še:

Santagiulia Milano, olimpijska hokejska dvorana
Sportal Predsednik IIHF: Na OI bodo igralci NHL
Winnipeg Jets
Sportal Kralji proti ekipi, ki ni zmagala že 11 tekem
hokejska dvorana Milano
Sportal Na generalki za olimpijske igre velika luknja v ledu
Patrick Kane
Sportal Kane peti Američan s 500 goli v NHL, McDavid nadaljuje niz
Columbus Blue Jackets Utah Mammoth liga NHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.