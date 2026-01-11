Bo Utah spet prehitel Kopitarjeve Kralje?

V hokejski ligi NHL se bo v drugi polovici rednega dela sezone razvnela bitka za mesta, ki zagotavljajo nastop v končnici. Eno od moštev, ki se bo moralo v naslednjih 38 tekmah še zelo potruditi, da si zagotovi mesto v "play-offu" je Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Trenutno so Kralji osmi na zahodu, a ponoči jih lahko na deveto mesto spet zrinejo Utah Mammoth, ki gostijo najslabšo ekipo vzhodne konference Columbus Blue Jackets.

V noči na ponedeljek po slovenskem času bodo odigrane še štiri tekme, Winnipeg Jets gostijo New Jersey Devils, Boston Bruins Pittsburgh Penguins, Nashville Predators Washington Capitals in San Jose Sharks Vegas Golden Knights.

Kopitarjeve LA Kings naslednja tekma čaka v noči na torek, ko bodo na domačem ledu pričakali Dallas Stars, Hrušičan pa je še vedno na seznamu poškodovanih.

Liga NHL, 11. januar

Lestvice

