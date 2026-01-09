Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Petek,
9. 1. 2026,
20.00

Osveženo pred

13 minut

Liga NHL, 8. januar

Los Angeles Kings proti ekipi, ki ni zmagala že 11 tekem

M. P.

Los Angeles Kings, Anže Kopitar | Los Angeles Kings igrajo proti ekipi, ki ni zmagala že skoraj mesec dni. | Foto Guliverimage

Los Angeles Kings igrajo proti ekipi, ki ni zmagala že skoraj mesec dni.

Foto: Guliverimage

V noči na soboto se v ligi NHL igrajo samo tri tekme, na ledu so tudi Los Angeles Kings. Ti gostujejo v Kanadi pri Winnipeg Jetsih. Kralji igrajo za 19. zmago v sezoni, nazadnje so izgubili po podaljšku proti San Jose Sharksom. Na tisti tekmi so bili brez poškodovanega Anžeta Kopitarja. Z njim ni hujšega in je vprašljiv za nastop proti Jetsom.

Patrick Kane
Sportal Kane peti Američan s 500 goli v NHL, McDavid nadaljuje niz

Los Angeles Kings so jasni favoriti tekme, saj je Winnipeg Jets najslabše moštvo sezone. Izgubilo je zadnjih 11 tekem, nazadnje je zmagalo 13. decembra.

Liga NHL, 8. januar:

Lestvice

Macklin Celebrini
Sportal Kralji brez poškodovanega Kopitarja po podaljšku izgubili proti San Joseju #video
