Petek, 9. 1. 2026, 20.00
13 minut
Liga NHL, 8. januar
Los Angeles Kings proti ekipi, ki ni zmagala že 11 tekem
V noči na soboto se v ligi NHL igrajo samo tri tekme, na ledu so tudi Los Angeles Kings. Ti gostujejo v Kanadi pri Winnipeg Jetsih. Kralji igrajo za 19. zmago v sezoni, nazadnje so izgubili po podaljšku proti San Jose Sharksom. Na tisti tekmi so bili brez poškodovanega Anžeta Kopitarja. Z njim ni hujšega in je vprašljiv za nastop proti Jetsom.
Los Angeles Kings so jasni favoriti tekme, saj je Winnipeg Jets najslabše moštvo sezone. Izgubilo je zadnjih 11 tekem, nazadnje je zmagalo 13. decembra.