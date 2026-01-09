V noči na soboto se v ligi NHL igrajo samo tri tekme, na ledu so tudi Los Angeles Kings. Ti gostujejo v Kanadi pri Winnipeg Jetsih. Kralji igrajo za 19. zmago v sezoni, nazadnje so izgubili po podaljšku proti San Jose Sharksom. Na tisti tekmi so bili brez poškodovanega Anžeta Kopitarja. Z njim ni hujšega in je vprašljiv za nastop proti Jetsom.