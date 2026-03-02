Ali je lahko kompaktni SUV dovolj prostoren za družino, dovolj tehnološko napreden za sodoben tempo in hkrati dovolj učinkovit za vsakodnevne vožnje? Novi Volkswagen T-Roc dokazuje, da je odgovor pritrdilen. Z več prostora v notranjosti, 475-litrskim prtljažnikom in popolnoma hibridizirano paleto motorjev je zasnovan kot avtomobil, ki lahko brez zadržkov prevzame vlogo glavnega družinskega vozila.

Ko gre vse v avto – in še nekaj zraven

Sobota zjutraj. Šolske torbe so zamenjali športni nahrbtniki, na zadnji klopi že potekajo pogajanja o glasbi, v prtljažnik pa brez posebnega razmišljanja zložimo športno opremo in torbe. Novi Volkswagen T-Roc je zrasel natanko toliko, da takšni prizori postanejo preprosti.

Foto: Jan Lukanović

Z več prostora za potnike in 475-litrskim prtljažnikom ni več le drugi avto v družini, temveč suveren družinski SUV, ki brez težav prevzame glavno vlogo. Ob tem prinaša napredne asistenčne sisteme, digitalno zasnovano notranjost in izključno hibridizirano paleto motorjev.

Novi T-Roc združuje tisto, kar danes pričakujemo od družinskega avtomobila: prostornost, varnost, učinkovitost in tehnologijo – brez nepotrebnih kompromisov.

V osmih letih je ta kompaktni športni terenec prepričal skoraj deset tisoč slovenskih kupcev in prodajno celo presegel legendarnega Golfa. Če je bil nekoč prav Golf tisti, ki je definiral vsakdanjo mobilnost znamke Volkswagen, danes to vlogo vse bolj prevzema T-Roc. Nova generacija pomeni evolucijski korak naprej. Zrasel je v dolžino, postal prostornejši in tehnološko naprednejši, obenem pa opustil klasične dizelske motorje ter stavi izključno na hibridizirane pogone. Ponudbo bo dopolnil tudi polni hibrid, kar pomeni še širši nabor učinkovitih možnosti za vsakodnevne vožnje.

Več prostora tam, kjer šteje

Pri družinskih avtomobilih številke hitro postanejo zelo konkretne. Novi T-Roc je v dolžino zrasel za kar 12 centimetrov, kar se najbolj pozna na zadnji klopi in v prtljažniku. Tudi če spredaj sedita višja potnika, je zadaj dovolj prostora za kolena, da se potniki ne počutijo utesnjeno.

Foto: Jan Lukanović

Večji prtljažnik ponuja dovolj prostora za prtljago petih potnikov, zadnja klop pa je deljiva v razmerju 40-20-40. To pomeni, da lahko brez težav kombinirate potnike in daljše predmete, od smuči do večjih kovčkov. Pri izvedbah opreme Life in Style je mogoče poklopiti tudi naslonjalo sovoznikovega sedeža, s čimer nastane izjemno dolga nakladalna površina. Rezultat je manj kompromisov in manj razmišljanja, kaj pustiti doma.

Foto: Jan Lukanović

Višji položaj sedenja, značilen za SUV, prinaša boljši pregled nad dogajanjem na cesti in lažje vstopanje, še posebej takrat, ko je treba na zadnji klopi pripeti otroški sedež.

Tehnologija, ki olajša vsak kilometer

Ko zaprete vrata, T-Roc pokaže še drugo stran svoje zrelosti. Digitalni zaslon pred voznikom in do 12,9-palčni osrednji zaslon infotainmenta skupaj ustvarjata občutek avtomobila razreda višje. Grafika je pregledna, odzivnost hitra, upravljanje pa intuitivno in logično razporejeno.

Foto: Jan Lukanović

Povezljivost z mobilnim telefonom je brezžična, sistem glasovnega upravljanja z integracijo umetne inteligence pa omogoča naravnejšo komunikacijo z vozilom. To pomeni manj tipkanja po zaslonu in več osredotočenosti na vožnjo.

Varnost, ki deluje diskretno

Družinski avtomobil mora biti predvsem zanesljiv. Novi T-Roc omogoča uporabo naprednih asistenčnih sistemov, kot so Travel Assist, Emergency Assist in Front Assist z zaznavanjem pešcev ter kolesarjev. Na mestnih ulicah je koristen tudi opozorilnik ob izstopu, ki zazna približujoče se kolesarje, parkirni sistemi pa olajšajo manevriranje v tesnih prostorih.

Gre za sisteme, ki delujejo v ozadju in posežejo takrat, ko je to res potrebno. Za volanom to pomeni predvsem več miru na vsakem kilometru.

Foto: Jan Lukanović

Hibridna učinkovitost brez zapletov

Novi T-Roc je prva generacija tega modela z izključno hibridno paleto motorjev. Blagi hibridi eTSI pomagajo pri speljevanju, omogočajo jadranje z izklopljenim motorjem in rekuperacijo energije pri zaviranju. Rezultat je nižja poraba in bolj tekoča vožnja, brez potrebe po polnjenju na električni vtičnici.

Gre za racionalno kombinacijo nižjih stroškov vsakodnevnih poti in dovolj zmogljivosti, ko je avto polno naložen in na poti na dopust.

Foto: Jan Lukanović

Katera izvedba ustreza vašemu tempu?

Novi Volkswagen T-Roc je na voljo v štirih linijah opreme, ki pokrivajo različne potrebe: od racionalne izbire do izrazito športne ali bolj prestižne izvedbe.

Trend

Osnovna izvedba že vključuje digitalne merilnike, LED-žaromete, avtomatsko klimatsko napravo Climatronic, 10,3-palčni zaslon infotainmenta in obsežen paket varnostnih sistemov. Primerna izbira za tiste, ki želijo sodoben družinski SUV z dobro osnovno opremo.

Life

Za številne najbolj smiselna izbira opreme doda 12,9-palčni zaslon infotainmenta, serijsko aktiviran prilagodljivi tempomat ACC in kamero za vzvratno vožnjo. Prinaša več udobja in tehnologije za vsakodnevne poti.

Style

Izvedba s poudarkom na eleganci in udobju vključuje ambientno osvetlitev, žaromete LED Plus, ogrevane sprednje sedeže z masažno funkcijo in možnost naprednejših tehnoloških paketov.

R-Line

Športno usmerjena različica izstopa z izrazitejšimi odbijači v dizajnu R-Line, 18-palčnimi platišči, športno-komfortnimi sedeži, progresivnim krmiljenjem in športnim podvozjem. Vizualno in vozno je najbolj dinamična izbira v ponudbi.

Ne glede na izbiro pa ostaja skupni imenovalec enak: prostornost, digitalizacija in hibridna učinkovitost, zaradi katerih je novi T-Roc zasnovan kot vsestranski družinski SUV.

Avto za vsakdan in za tiste dni, ki si jih zapomnimo

Ko se sobotno jutro prevesi v popoldne in se družina vrača domov, je avto spet poln vtisov. Morda z malo peska v prtljažniku, kakšno novo zgodbo z zadnje klopi in prijetno utrujenostjo po aktivnem dnevu. Prav v takšnih trenutkih pa se pokaže, ali je avtomobil res prilagojen tempu sodobne družine.

Novi Volkswagen T-Roc ni zasnovan kot kompromis med velikostjo in uporabnostjo, temveč kot premišljena celota. Dovolj kompakten za mestne ulice, dovolj prostoren za dopustniško prtljago, dovolj tehnološko napreden za sodoben način življenja in dovolj učinkovit za vsakodnevne poti.

Foto: Jan Lukanović

Zato začetno vprašanje postane skoraj odveč. Kompaktni SUV je lahko povsem resen družinski avtomobil. Novi T-Roc pa to potrjuje na vsakem kilometru.