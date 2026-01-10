Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Sobota,
10. 1. 2026,
20.30

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Anže Kopitar Anže Kopitar Edmonton Oilers Los Angeles Kings liga NHL

Sobota, 10. 1. 2026, 20.30

1 ura, 17 minut

Liga NHL, 10. januar

LA Kings proti podprvakom, Anže Kopitar vprašljiv

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Anže Kopitar, Los Angeles Kings | Se bo Anže Kopitar vrnil na led? | Foto Reuters

Se bo Anže Kopitar vrnil na led?

Foto: Reuters

V hokejski ligi NHL se bodo Los Angeles Kings ponoči v gosteh pomerili z aktualnimi podprvaki Edmonton Oilers, slovenski kapetan kalifornijske ekipe Anže Kopitar pa je še vedno na seznamu poškodovanih, a je njegov status zdaj napredoval v "vprašljivega". To pomeni, da obstaja možnost, da se vrne na led. Kralji so sicer izpadli z mest, ki prinašajo končnico, sezona pa se je že prevesila v drugo polovico rednega dela.

Winnipeg Jets
Sportal Kralji proti ekipi, ki ni zmagala že 11 tekem

Los Angeles Kings so v zadnjih petih tekmah dosegli le dve zmagi, za nameček so zadnji dve tekmi odigrali brez poškodovanega kapetana Anžeta Kopitarja, ki jo je skupil na spopadu z Minnesoto, a Hrušičan je zdaj na seznamu vprašljivih, se pravi, da se njegova vrnitev na led približuje, morda bo zaigral že v Edmontonu.

Aktualni podprvaki lige Olilers so Kralje v prejšnji sezoni izločili v prvem krogu končnice, v tej sezoni pa se moštvi še nista pomerili. Edmonton je peti na lestvici zahodne konference, LA pa je zdrsnil na deveto mesto, a so razlike majhne, tokratna tekmeca namreč ločijo le štiri točke, med njima pa so še tri ekipe, Seattkle Kraken, San Jose Sharks in Utah Mammoth.

Liga NHL, 10. januar

Lestvice

Preberite še:

hokejska dvorana Milano
Sportal Na generalki za olimpijske igre velika luknja v ledu
Patrick Kane
Sportal Kane peti Američan s 500 goli v NHL, McDavid nadaljuje niz
Macklin Celebrini
Sportal Kralji brez poškodovanega Kopitarja po podaljšku izgubili proti San Joseju #video
Anže Kopitar Anže Kopitar Edmonton Oilers Los Angeles Kings liga NHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.