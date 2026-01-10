LA Kings proti podprvakom, Anže Kopitar vprašljiv

V hokejski ligi NHL se bodo Los Angeles Kings ponoči v gosteh pomerili z aktualnimi podprvaki Edmonton Oilers, slovenski kapetan kalifornijske ekipe Anže Kopitar pa je še vedno na seznamu poškodovanih, a je njegov status zdaj napredoval v "vprašljivega". To pomeni, da obstaja možnost, da se vrne na led. Kralji so sicer izpadli z mest, ki prinašajo končnico, sezona pa se je že prevesila v drugo polovico rednega dela.

Los Angeles Kings so v zadnjih petih tekmah dosegli le dve zmagi, za nameček so zadnji dve tekmi odigrali brez poškodovanega kapetana Anžeta Kopitarja, ki jo je skupil na spopadu z Minnesoto, a Hrušičan je zdaj na seznamu vprašljivih, se pravi, da se njegova vrnitev na led približuje, morda bo zaigral že v Edmontonu.

Aktualni podprvaki lige Olilers so Kralje v prejšnji sezoni izločili v prvem krogu končnice, v tej sezoni pa se moštvi še nista pomerili. Edmonton je peti na lestvici zahodne konference, LA pa je zdrsnil na deveto mesto, a so razlike majhne, tokratna tekmeca namreč ločijo le štiri točke, med njima pa so še tri ekipe, Seattkle Kraken, San Jose Sharks in Utah Mammoth.

Liga NHL, 10. januar

Lestvice

