Trenutek resnice za Ilko Štuhec in deskarje, biatlonci brez Faka in Lampič

Nedeljski dan na zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 bo postregel z zelo zanimivim dogajanjem tudi s slovenskega vidika. Slovenske nastope na igrah bo v nedeljo odprla alpska smučarka Ilka Štuhec, ki bo nastopila v smuku, ki se bo začel ob 11.30. V Livignu bodo Gloria Kotnik, Žan Košir, Rok Marguč in Tim Mastnak začeli nastope v deskarskem paralelnem veleslalomu. Sledi mešana štafeta biatloncev, kjer bo Slovenija ob 14.05 v Anterselvi nastopila v zasedbi Lovro Planko, Anton Vidmar, Polona Klemenčič in Lena Repinc.

Skupaj bodo prireditelji razdelili sedem kompletov kolajn. V ospredju bo zanesljivo ženski smuk s poškodovano Lindsey Vonn, ki pa kljub temu cilja na sam vrh. Svoje načrte ima tudi Ilka Štuhec, ki je na petkovem treningu padla, v soboto pa je zasedla 12. mesto. Smuk v Cortini d'Ampezzo se bo začel ob 11.30.

Za Slovence bo drugi dan v ospredju tudi paralelni veleslalom deskarjev na snegu v Livignu. Slovenijo bodo zastopali Gloria Kotnik, Žan Košir, Rok Marguč in Tim Mastnak.

Mastnak je bil na zadnjih olimpijskih igrah srebrn. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sledile bodo biatlonske mešane štafete, kjer so tekme razprodane, prireditelji pa skupaj obljubljajo kar 200 tisoč obiskovalcev. Slovenska reprezentanca se bo na tekmo mešanih štafet podala brez Jakova Faka in Anamarije Lampič. Glavni trener Janez Marič je določil postavo s Polono Klemenčič, Leno Repinc, Tonijem Vidmarjem in Lovrom Plankom.

Znani bodo tudi novi olimpijski prvaki v moškem hitrostnem drsanju na 5 kilometrov, sankanju in skiatlonu smučarskih tekačev, kjer pa Slovenija svojega predstavnika nima. Večer bo namenjen ljubiteljem umetnostnega drsanja, kjer bodo znani najboljši športni pari.