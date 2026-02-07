Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sobota,
7. 2. 2026,
21.38

Osveženo pred

11 minut

Ilka Štuhec Ilka Štuhec Lena Repinc Polona Klemenčič Anton Vidmar biatlon Lovro Planko Rok Marguč Žan Košir Tim Mastnak Gloria Kotnik zimske olimpijske igre zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026

Zimske olimpijske igre, Milano Cortina 2026, 8. februar

Trenutek resnice za Ilko Štuhec in deskarje, biatlonci brez Faka in Lampič

Š. L.

ZOI Cortina smuk Ilka Štuhec | Ilka Štuhec | Foto Reuters

Ilka Štuhec

Foto: Reuters

Nedeljski dan na zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 bo postregel z zelo zanimivim dogajanjem tudi s slovenskega vidika. Slovenske nastope na igrah bo v nedeljo odprla alpska smučarka Ilka Štuhec, ki bo nastopila v smuku, ki se bo začel ob 11.30. V Livignu bodo Gloria Kotnik, Žan Košir, Rok Marguč in Tim Mastnak začeli nastope v deskarskem paralelnem veleslalomu. Sledi mešana štafeta biatloncev, kjer bo Slovenija ob 14.05 v Anterselvi nastopila v zasedbi Lovro Planko, Anton Vidmar, Polona Klemenčič in Lena Repinc.

Anterselva, ZOI Milano Cortina 2026
Sportal Na uvodni tekmi brez Jakova Faka in Anamarije Lampič

Skupaj bodo prireditelji razdelili sedem kompletov kolajn. V ospredju bo zanesljivo ženski smuk s poškodovano Lindsey Vonn, ki pa kljub temu cilja na sam vrh. Svoje načrte ima tudi Ilka Štuhec, ki je na petkovem treningu padla, v soboto pa je zasedla 12. mesto. Smuk v Cortini d'Ampezzo se bo začel ob 11.30.

Za Slovence bo drugi dan v ospredju tudi paralelni veleslalom deskarjev na snegu v Livignu. Slovenijo bodo zastopali Gloria Kotnik, Žan Košir, Rok Marguč in Tim Mastnak.

Mastnak je bil na zadnjih olimpijskih igrah srebrn. | Foto: Grega Valančič/Sportida Mastnak je bil na zadnjih olimpijskih igrah srebrn. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sledile bodo biatlonske mešane štafete, kjer so tekme razprodane, prireditelji pa skupaj obljubljajo kar 200 tisoč obiskovalcev. Slovenska reprezentanca se bo na tekmo mešanih štafet podala brez Jakova Faka in Anamarije Lampič. Glavni trener Janez Marič je določil postavo s Polono Klemenčič, Leno Repinc, Tonijem Vidmarjem in Lovrom Plankom.

Znani bodo tudi novi olimpijski prvaki v moškem hitrostnem drsanju na 5 kilometrov, sankanju in skiatlonu smučarskih tekačev, kjer pa Slovenija svojega predstavnika nima. Večer bo namenjen ljubiteljem umetnostnega drsanja, kjer bodo znani najboljši športni pari.

Milano Cortina 2026, 8. februar, končne odločitve:

Alpsko smučanje:
11.30 smuk, ženske (Ilka Štuhec)

Biatlon:
14.05 mešana štafeta 4 x 6 km (Lovro Planko, Anton Vidmar, Polona Klemenčič, Lena Repinc)

Deskanje:
13.00 paralelni veleslalom, izločilni boji (Žan Košir, Gloria Kotnik, Rok Marguč, Tim Mastnak)

Hitrostno drsanje:
16.00 5000 m, moški

Sankanje:
17.00 tretja in četrta vožnja, moški

Smučarski tek:
12.30 skiatlon, 10 + 10 km, moški

Umetnostno drsanje:
19.30 ekipno, športni pari, prosti program
20.45 ekipno, ženske, prosti program
21.55 ekipno, moški, prosti program

Predtekmovanja:
Deskanje:
09.00 paralelni veleslalom, kvalifikacije, moški in ženske (Žan Košir, Gloria Kotnik, Rok Marguč, Tim Mastnak)

Deskanje prostega sloga:
19.30 akrobatski skoki, kvalifikacije, ženske

Krling:
Ligaški del, mešane dvojice:
10.05 Norveška – Češka
10.05 Južna Koreja – Estonija
14.35 Kanada – Švedska
14.35 Velika Britanija – Švica
14.35 ZDA – Estonija
14.35 Italija – Češka
19.05 Italija – Velika Britanija
19.05 ZDA – Švedska
19.05 Švica – Norveška
19.05 Kanada – Južna Koreja

Hokej:
Skupina B, ženske:
16.40 Francija – Švedska

Skupina A, ženske:
21.10 Češka – Finska

Rok Marguč
Sportal "Čim dlje se želim izogibati tistim, ki že imajo olimpijsko medaljo"
ZOI hokej Švica
Sportal Norovirus tudi v švicarski hokejski reprezentanci, Nemke do pomembne zmage
ZOI Bormio smuk Miha Hrobat
Sportal "Pri 130 kilometrih na uro pač moraš biti stoodstoten"
Ilka Štuhec Ilka Štuhec Lena Repinc Polona Klemenčič Anton Vidmar biatlon Lovro Planko Rok Marguč Žan Košir Tim Mastnak Gloria Kotnik zimske olimpijske igre zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026
