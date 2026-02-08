Oven

Končno vam bo uspelo dokončati zadevo, s katero ste se ukvarjali v preteklem času. Izid situacije bo ugoden in lahko si boste za vselej oddahnili. Če se vam bo v zasebnosti zdelo, da ste se znašli v položaju, ki ni vreden truda, je najverjetneje res tako, zato dobro premislite, kako boste ukrepali.

Bik

Energija bo v tem času na višku, prijateljska in preprosta, vse skupaj bo potekalo enkratno. Povezave z drugimi bodo pozitivne in lahko boste spoznali novega prijatelja. Želeli boste tudi poklicati ali vsaj poslati spletno sporočilo osebi, ki jo imate radi, enostavno zato, da bi jo malo razveselili ali ji povedali, da jo imate radi.

Dvojčka

Danes boste energični, a vam bo težko ustreči. Vaša intuicija bo zelo izražena in zato boste nadvse zahtevni. Usmerite se na nekaj kreativnega in drznega, tako boste srečnejši. Sodelujte z drugimi, prisluhnite njihovim željam in posvetite pozornost njihovim potrebam, kar vam bo vsem dobro delo.

Rak

Danes boste predani sebi. Mnogi vam bodo lahko očitali, da bi si morali vzeti malce več časa zanje, toda vsekakor prisluhnite svojim potrebam. Podali se boste novim dogodivščinam naproti. Mnogi se boste danes preizkusili v novem športu ali hobiju. Zagotovo boste počeli to, kar vas najbolj osrečuje. Prepustite se.

Lev

Današnja nenadna odkritja vam lahko prinesejo določeno srečo na denarnem področju. Če se vam bo utrnila neka posebna ideja, je nikar ne spustite iz glave. Zapišite si jo. Z bližnjimi ali s starejšo osebo se pogovorite o njenih možnostih in ne dovolite, da vam nekdo zavistno prepreči njeno uresničitev.

Devica

Danes boste zelo optimistični, polni upanja in usmerjeni v prihodnost. Videli boste povezave in možnosti, ki ste jih prej spregledali. Čas bo pravi za komunikacijo z navdušenjem, delite vaše načrte in sanje, postanite bolj dovzetni do misli in mišljenja vam pomembne osebe. Naredite to in lepo se boste imeli.

Tehtnica

Pred vami je dan, v katerem boste morali prijeti za delo, če ga želite še danes uspešno zaključiti. Nikar ne izgubljajte časa z nepotrebnimi opravki. Raje naredite samo tisto, kar je resnično potrebno. Pazite, da se ne prenaglite in da ne boste preveč odkriti, saj drugi vaše odkritosti danes ne bodo prenesli.

Škorpijon

Danes boste zelo dobre volje in vsako delo boste opravili z igrivostjo in optimizmom. S samim zaslužkom se ne boste kaj preveč obremenjevali. Zaradi vašega pozitivnega zagona boste začeli razvijati tudi nekatere talente, na katere ste pozabili. Bolj vas bo vodil instinkt kot pa razlog.

Strelec

Danes boste veliko bolj odločni, ko se boste podali na neko novo področje. Kljub temu pa pričakujte veliko pritiskov in skrbi. Odnos z osebo nasprotnega spola se bo izkazal za zelo težavnega. Morda se bodo vajini skupni načrti sesuli v prah. Nekoliko bolj vam bo zaradi tega prijal mir.

Kozorog

Dan bo v znamenju financ. Omejevali boste njihovo kroženje, ker se boste preveč oklepali denarja. Epilog bo dobila neka situacija, ki se je dolgo vlekla in vse skupaj je že kazalo, da se nikoli ne bo zaključila. No, sedaj si boste lahko končno oddahnili in jo pustili za seboj. Vse bo, kot mora biti.

Vodnar

Ste v skrbeh za dom in domača razmerja? Dan bo idealen, da se skoncentrirate na to, kako boste zakrpali vse nesporazume, ki so nastali med vami in vašimi ljubljenimi. Uberite raje čisto pot, srečajte se ali dobite za pogovor. Zagotovo bo rezultat tega soočenja harmonija med vami.

Ribi

Praznovali boste neko zmago, vendar pa ta zmaga utegne biti precej jalova. Če ste si prednost izborili z lažmi in spletkarjenjem, verjemite, da ne boste prav dolgo slavili. Prej ali slej resnica vedno pride na dan in tudi v tem primeru bo tako. V razmerjih z drugimi se bodo lahko v tem času pojavile nenadne spremembe.