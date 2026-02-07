Zlato se nasmiha reprezentanci ZDA, prva zasledovalka je Japonska

Ameriška reprezentanca v umetnostnem drsanju je pred zadnjim dnem ekipne tekme na olimpijskih igrah v najboljšem položaju. Po petih od osmih nastopov imajo pet točk naskoka pred Japonci, na tretjem mestu pa so Italijani z zaostankom sedmih točk.

Danes so morali tekmovalci na led dvorane v Cortini dvakrat. Najprej so moški v kratkem programu določili, katerih pet reprezentanc bo nastopilo v finalnem delu.

Z najboljšim kratkim programom je postregel Japonec Yuma Kagiyama in se s tem Američanom po prvem delu približal na točko. Predstavniki ZDA so imeli po drugem mestu Ilie Malinina 34 točk, Japonci 33, Italijani pa so na veselje domačih navijačev zasedali tretje mesto z 28.

V finalni del sta ob treh omenjenih napredovali še reprezentanci Kanade (27) in Gruzije (25), izpadle pa so Francija, Južna Koreja, Kitajska, Velika Britanija in Poljska.

Z najboljšim kratkim programom je postregel Japonec Yuma Kagiyama. Foto: Reuters

Prvi so svoje v finalnem delu opravili plesni pari v prostem programu, po katerem so Američani z navezo Madison Chock in Evan Bates izdatno povišali prednost pred Japonsko. Ta je v tem delu prejela šest točk za peto mesto. Japoncem se je približala Italija, ki je s Charlene Guignard in Marcom Fabbrijem zasedla drugo mesto in pridobila nekaj točk.

Po petih od osmih nastopov imajo Američani 44 točk, Japonci 39, Italijani 37, Kanadčani 35, Gruzijci pa so že skorajda brez možnosti za kolajno z 32 točkami.

Tekmovalci za zmago v posameznem delu prejmejo deset točk, drugouvrščeni devet in tako naprej do zadnjeuvrščenih.

Prve kolajne v umetnostnem drsanju bodo v Cortini podelili v nedeljo okoli 23. ure, ko bodo nastope končali še športni pari, ženske in moški v prostih programih. Zlato iz Pekinga branijo Američani, ki so pred štirimi leti slavili pred Japonci in ruskimi drsalci in drsalkami.