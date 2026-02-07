Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
7. 2. 2026,
23.16

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Yuma Kagiyama zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano ZOI 2026 Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 umetnostno drsanje

Sobota, 7. 2. 2026, 23.16

6 minut

Umetnostno drsanje (ekipna tekma)

Zlato se nasmiha reprezentanci ZDA, prva zasledovalka je Japonska

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Madison Chock Evan Bates | Prvi so svoje v finalnem delu opravili plesni pari v prostem programu, po katerem so Američani z navezo Madison Chock in Evan Bates izdatno povišali prednost pred Japonsko. | Foto Reuters

Prvi so svoje v finalnem delu opravili plesni pari v prostem programu, po katerem so Američani z navezo Madison Chock in Evan Bates izdatno povišali prednost pred Japonsko.

Foto: Reuters

Ameriška reprezentanca v umetnostnem drsanju je pred zadnjim dnem ekipne tekme na olimpijskih igrah v najboljšem položaju. Po petih od osmih nastopov imajo pet točk naskoka pred Japonci, na tretjem mestu pa so Italijani z zaostankom sedmih točk.

Danes so morali tekmovalci na led dvorane v Cortini dvakrat. Najprej so moški v kratkem programu določili, katerih pet reprezentanc bo nastopilo v finalnem delu.

Z najboljšim kratkim programom je postregel Japonec Yuma Kagiyama in se s tem Američanom po prvem delu približal na točko. Predstavniki ZDA so imeli po drugem mestu Ilie Malinina 34 točk, Japonci 33, Italijani pa so na veselje domačih navijačev zasedali tretje mesto z 28.

V finalni del sta ob treh omenjenih napredovali še reprezentanci Kanade (27) in Gruzije (25), izpadle pa so Francija, Južna Koreja, Kitajska, Velika Britanija in Poljska.

Z najboljšim kratkim programom je postregel Japonec Yuma Kagiyama. | Foto: Reuters Z najboljšim kratkim programom je postregel Japonec Yuma Kagiyama. Foto: Reuters

Prvi so svoje v finalnem delu opravili plesni pari v prostem programu, po katerem so Američani z navezo Madison Chock in Evan Bates izdatno povišali prednost pred Japonsko. Ta je v tem delu prejela šest točk za peto mesto. Japoncem se je približala Italija, ki je s Charlene Guignard in Marcom Fabbrijem zasedla drugo mesto in pridobila nekaj točk.

Po petih od osmih nastopov imajo Američani 44 točk, Japonci 39, Italijani 37, Kanadčani 35, Gruzijci pa so že skorajda brez možnosti za kolajno z 32 točkami.

Tekmovalci za zmago v posameznem delu prejmejo deset točk, drugouvrščeni devet in tako naprej do zadnjeuvrščenih.

Prve kolajne v umetnostnem drsanju bodo v Cortini podelili v nedeljo okoli 23. ure, ko bodo nastope končali še športni pari, ženske in moški v prostih programih. Zlato iz Pekinga branijo Američani, ki so pred štirimi leti slavili pred Japonci in ruskimi drsalci in drsalkami.

Tomas-Llorenc Guarino Sabate
Sportal Konec sage, Špancu zelena luč za minione
ZOI Cortina smuk Ilka Štuhec
Sportal Trenutek resnice za Ilko Štuhec in deskarje, biatlonci brez Faka in Lampič
Yuma Kagiyama zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano ZOI 2026 Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 umetnostno drsanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.