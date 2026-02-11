Norveški biatlonec Sturla Holm Laegreid, ki je po torkovi tekmi, na kateri je osvojil olimpijski bron, šokiral z izpovedjo o varanju, se je v izjavi za javnost opravičil, da je izbral neprimeren čas in prostor za svoje besede. Oglasilo se je tudi njegovo nekdanje dekle, ki se je, ne po svoji volji, znašlo v središču medijske pozornosti.

Moška biatlonska individualna preizkušnja na 20 kilometrov se je končala z zmago Norvežana Johana-Olava Botna, uspeh Vikingov pa je s tretjim mestom dopolnil Sturla Holm Laegreid. Namesto rezultatskih uspehov je medijske naslovnice napolnila osebna izpoved bronastega Laegreida, ki je javno priznal, da je prevaral nekdanje dekle in da dejanje globoko obžaluje.

Osemindvajsetletnika so po torkovem priznanju številni kritizirali, da je izbral povsem napačen trenutek za tako osebne besede, ki ne sodijo v javnost, temveč bi jih moral reševati zasebno. Zdaj se je Laegreid znova oglasil in se opravičil rojaku Botnu in še enkrat nekdanjemu dekletu, ki jo je spravil v nelagoden položaj.

"Nisem povsem pri sebi, ne razmišljam jasno"

"Globoko obžalujem, da sem o tej osebni zgodbi spregovoril na dan, ki je bil za norveški biatlon tako prazničen. Danes nisem čisto pri sebi in ne razmišljam jasno. Opravičujem se Johanu-Olavu, ki si je po zlatu zaslužil vso pozornost," so pri norveškemu NRK povzeli izjavo za javnost Laegreida.

V izjavi se je opravičil rojaku Johanu-Olavu Botnu, da je pokvaril njegov zlati trenutek. Foto: Guliverimage

"Upam, da se dobro drži"

"Opravičujem se tudi svojemu nekdanjemu dekletu, ki se je nehote znašla v središču medijske pozornosti. Upam, da se dobro drži. Tega ne morem spremeniti, ampak zdaj bom to pustil za seboj in se osredotočil na olimpijske igre. Na nadaljnja vprašanja o tem ne bom odgovarjal," je Laegreid povedal v izjavi.

"Boli me, da sem se znašla v takem položaju"

Norveškemu mediju VG je uspelo pridobiti tudi izjavo Laegreidovega bivšega dekleta. "Težko je odpustiti prevaro, tudi po izjavi o ljubezni, ki jo je delil s celim svetom. Ni bila moja odločitev, da sem bila postavljena v tak položaj. Boli me, da sem se znašla v njem. Bila sva v stiku, on je seznanjen z mojim pogledom na ta položaj," je dogajanje komentiralo nekdanje dekle, ki želi ostati anonimno.

Zahvalila pa se je vsem, ki ji v zahtevnih časih stojijo ob strani. "Hvala družini in prijateljem, ki so me v tem času podpirali. Prav tako vsem drugim, ki so mislili name in sočustvovali z mano, ne da bi vedeli, kdo sploh sem," je še zapisala v sporočilu za VG.

Pri tem so za komentar na dekletove besede vprašali Laegreida, a se ni odzval.