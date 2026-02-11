Ko se na olimpijskih igrah delijo medalje, se hitro odprejo vprašanja: koliko so medalje vredne v evrih, koliko denarja prispeva država in Olimpijski komite Slovenije (OKS), kako se ta znesek deli med športnike ter trenerje. Na OKS so pojasnili, kakšna je ključna razlika med posamičnimi in ekipnimi medaljami – kot je ekipna tekma v smučarskih skokih. Koliko bo torej pripadlo nagrade Niki Prevc, ki ima že dve medalji, Niki Vodan, Anžetu Lanišku in Domnu Prevcu? In koliko Juriju Tepešu in Robertu Hrgoti?

Slovenija je na letošnjih zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina do zdaj osvojila dve medalji, skakalki in skakalca na prizorišču v Predazzu.

Kot prva se je na zmagovalni oder zavihtela 20-letna Nika Prevc, ki je na posamični tekmi na srednji skakalnici osvojila srebrno medaljo. Nekaj dni pozneje je skupaj z Niko Vodan, Anžetom Laniškom in bratom Domnom Prevcem skočila še do zlatega odličja na tekmi mešanih ekip.

Nika Prevc je s srebrno posamično medaljo in zlatom z mešano ekipo dobila 108.687,50 evra denarne nagrade. Mejo sto tisočakov je prebil tudi trener Jurij Tepeš, ki je, kot navaja OKS, upravičen do enakega seštevka, saj se pri posamični medalji znesek deli med športnico in trenerja, pri ekipni pa bonus pripada tudi trenerjem reprezentanc – prav tako ga bo dobil selektor moške reprezentance Robert Hrgota.

Na tako velikih dogodkih so športniki deležni finančnih nagrad ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez.

Koliko so športniki in trenerji zaslužili do zdaj

Oseba Posamična medalja Ekipna medalja Skupaj Nika Prevc 56.812,50 € (srebro) 51.875 € (zlato) 108.687,50 € Nika Vodan / 51.875 € 51.875 € Anže Lanišek / 51.875 € 51.875 € Domen Prevc / 51.875 € 51.875 €

Trener Posamična medalja Ekipna medalja Skupaj Jurij Tepeš 56.812,50 € 51.875 € 108.687,50 € Robert Hrgota / 51.875 € 51.875 €

Ekipne medalje v individualnih športih ovrednotene nekoliko drugače

Ko govorimo o ekipni medalji pri smučarskih skokih, gre za ekipno medaljo v individualnih športih, kar smučarski skoki so. OKS razlaga, da je pri ekipni medalji znesek vezan na vsakega športnika posebej in da je pri tej strukturi vrednost ekipne medalje 75 odstotkov posamičnega uspeha (več v spodnji tabeli).

Slovenski junaki na tekmi mešanih ekip Foto: Guliverimage

Pri posamičnih disciplinah si športnik in trener nagrado razdelita na pol. Pri ekipni medalji v skokih (na primer mešana ekipa) pa je po pojasnilu OKS znesek določen na posameznika, pri čemer športnik prejme polovico tega zneska, polovico pa trenerji.

Vrednost medalj na olimpijskih igrah Milano Cortina

Tip medalje Skupaj športnik + trener Športnik Trener Posamično zlato 137.000 € 68.500 € 68.500 € Posamično srebro 113.625 € 56.812,50 € 56.812,50 € Posamični bron 96.250 € 48.125 € 48.125 € Ekipno zlato v posam. športih 103.750 € 51.875 € 51.875 € Ekipno srebro v posam. športih 86.750 € 43.375 € 43.375 € Ekipni bron v posam. športih 73.125 € 36.562,50 € 36.562,50 €

Dodatni bonus ob več osvojenih medaljah

OKS je ob tem še poudaril: "Športniki, ki osvojijo več medalj, so upravičeni do bonusa za vsako osvojeno medaljo. To pomeni, da bi športnik, ki na primer osvoji tri zlate medalje, prejel tri ločene bonuse za zlato medaljo."

"Športniki, ki osvojijo več medalj, so upravičeni do bonusa za vsako osvojeno medaljo"

Do konca olimpijskih iger bo še kar nekaj priložnosti za osvojitev novih medalj, za zdaj pa je videti, da bi lahko do njih na veliki skakalnici v Predazzu skočili v slovenskem skakalnem taboru, ki ima pred seboj še tri tekme – posamično žensko, posamično moško in superekipno, na kateri nastopata po dva skakalca iz posamezne države.