Grd padec Avstralca na OI, v bolnišinico z zlomljenim vratom

Avstralski deskar Cam Bolton si je v ponedeljek ob padcu na treningu za deskarski kros na ZOI na dveh mestih zlomil vrat, zato so ga iz Livigna s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Milanu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Petintridesetletni Bolton je v ponedeljek grdo padel na treningu. Po poročanju AFP sicer ni jasno, ali se je padec zgodil na sami progi za deskarski kros.

Bolton je ponedeljek preživel v oskrbi zdravniške službe avstralske olimpijske ekipe. V torek je nato zaradi vse hujših bolečin opravil rentgensko slikanje, ki je pokazalo dvojni zlom vratu, zato so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Milanu.

Avstralija se sooča z velikimi težavami v deskarski in smučarski ekipi. V ponedeljek si je namreč na treningu glavo poškodovala tekmovalka v deskarskem snežnem žlebu Misaki Vaughan, že prejšnji teden je zaradi poškodbe kolena na treningu brez nastopa na igrah ostala smučarka prostega sloga in nekdanja svetovna prvakinja v skokih (Almaty 2021) Laura Peel. Prav tako na igrah ne bo nastopila 18-letna Daisy Thomas, smučarka prostega sloga v snežnem parku.

"Moje srce se para zanje, ampak na žalost se v zimskih športih poškodbe dogajajo. Ob 53 naših športnikih, ki se ukvarjajo s tveganimi disciplinami, to ni tako neobičajno," je stanje komentirala vodja avstralske olimpijske odprave Alisa Camplin-Warner, sicer olimpijska prvakinja v skokih iz ZOI leta 2002 v Salt Lake Cityju.