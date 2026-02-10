Štiriperesna deteljica Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc je z osvojeno zlato olimpijsko medaljo na tekmi mešanih ekip spisala novo posebno poglavje v zgodovini slovenskega športa. Do svoje prve je skočil Anže Lanišek, ki je še dan prej preživljal kalvarijo, zdaj pa v velikem slogu dočakal izpolnitev sanj.

"Saj ste videli razliko. Nisem se usral. Kaj naj rečem. Kot prvo hvala Meti in Nastji za podporo, hvala trenerjem za zaupanje. Mislim, da sem ga upravičil. Super dan, dal sem jajca na mizo. Olepšajte prosim," so bile prve besede presrečnega Anžeta Laniška po osvojeni zlati medalji na tekmi mešanih ekip v Predazzu.

"Hvala Timiju!"

Posamična tekma se mu ni izšla po željah. Zakrčenost ga je stala vidnejših rezultatov, kar je priznal sam. V skupnem seštevku je nekoliko zaostal za Timijem Zajcem, vendar je imel nekaj bonusa s treninga.

Vidno olajšanje Anžeta Laniška po dveh odličnih skokih. Foto: Guliverimage

Zato je pristopil do Timija: "Najprej sem Timiju rekel, da bi si tudi on zaslužil biti v ekipi. Včeraj je bil boljši od mene, ampak je zelo lepo sprejel. Hvala mu. Potem pa … bil sem zelo presenečen in ganjen, bi lahko rekel. Vedel sem se, da se moram sprostiti, brez kompliciranja, samo uživati."

"Izpopolnitev otroških sanj"

Do odhoda v Predazzo se je lahko pohvalil z medaljo z nordijskih svetovnih prvenstev in svetovnega prvenstva v poletih, manjkala pa mu je še olimpijska. Pred štirimi leti je imel veliko smolo, ker so bili vsi slovenski orli izjemno razpoloženi in ni dobil mesta med četverico za ekipno tekmo, ki je letos več ni v programu.

"Izpopolnitev otroških sanj, ko sem začel skakati, sem si zadal določene cilje. In to je eden izmed njih."

"Ogromno mi pomeni medalja. Izpopolnitev otroških sanj, ko sem začel skakati, sem si zadal določene cilje. In to je eden izmed njih. Včeraj sem res skušal ostati miren, da se nisem razjezil. Ključ je bil, da sem ostal miren," je dejal.

"Domen drugi, jaz prvi. Zanimivo."

Kak psihološki premik je naredil, se je lahko videlo v njegovih obeh skokih. Celo najboljši med vsemi je bil na tekmi, drugi dosežek pa je imel Domen. "Ja, sem spremljal, firbec. Domen drugi, jaz prvi. Zanimivo."

Zlati slovenski junaki - Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc. Foto: Guliverimage

Kot prva v slovenski ekipi je z nastopom začela Nika Vodan, ki je opravila odlično delo in bila v svoji skupini najboljša. Nato se je slovensko kolesje začelo vrteti v pravo smer. O tem, kako je sam videl prvi skok Nike Vodan, je povedal: "Za Niko mi je bilo pomembno, da dobi samozavest, da pokaže skoke, kot jih zna. Na posamični tekmi je imela zelo podoben problem kot jaz. Določene stvari sva morala spremeniti, vesel sem zanjo. Še vedno pa je drugi skok, ko je treba vse skupaj potrditi."

Poslušati sredi Italije slovensko himno je nekaj neverjetnega

Nato je misli usmeril še proti slovenskim navijačem, ki so v velikem številu bodrili slovensko ekipo na poti do velikega zlata. Drugega na tekmi mešanih ekip po Pekingu 2022 in tretjega, če gledamo še posamično skakalno zlato Urše Bogataj pred štirimi leti.

Anže Lanišek bo sproščeno odšel na veliko skakalnico, saj ima zdaj okoli vratu že zlato medaljo. Foto: Guliverimage

"Fenomenalno. Sredi Italije poslušati himno in slišati slovenske navijače peti Zdravljic je nekaj neverjetnega. Dobil sem vprašanje, če je tako kot v Planici. Ni. Je vrhunsko, ampak Planica bo vedno Planica."

Zdaj je pred skakalci in skakalkami prehod na veliko skakalnico, kjer se počutijo bolj domače. A se proti njej Žaba še ne ozira: "Pustimo jo. Danes je danes, potem pa gremo naprej."