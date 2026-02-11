Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
11. 2. 2026,
17.03

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
pokojnina minimalna plača shod Pavle Rupar Glas upokojencev

Sreda, 11. 2. 2026, 17.03

8 minut

Na shodu Glasu upokojencev pozivi k minimalni pokojnini v višini minimalne plače

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Pavle Rupar | "Od naslednje vlade zahtevamo, da se tudi pokojnine primerno odmerijo, da se postavi minimalna pokojnina vsaj na prag revščine in da slovenske upokojenke in upokojenci končno zaživimo normalno in zasluženo dobro življenje," je v nagovoru dejal Pavel Rupar. | Foto STA

"Od naslednje vlade zahtevamo, da se tudi pokojnine primerno odmerijo, da se postavi minimalna pokojnina vsaj na prag revščine in da slovenske upokojenke in upokojenci končno zaživimo normalno in zasluženo dobro življenje," je v nagovoru dejal Pavel Rupar.

Foto: STA

V organizaciji Glasu upokojencev in inštituta 1. oktober je danes pred poslopjem vlade v Ljubljani potekal shod, na katerem so zbrani nanizali kritike vladnih ukrepov zlasti na področju zdravstva in pokojninske reforme. Protestniki so med drugim zavzeli za minimalno pokojnino v višini minimalne plače.

Zbrani na shodu so bili danes kritični tudi do dolgotrajne oskrbe in finančne politike trenutne vlade, pri čemer so izpostavljali zlasti proračunski primanjkljaj. Vse upokojence so povabili, da se 22. marca udeležijo volitev in soodločajo o svoji prihodnosti. Izrazili so upanje, da je današnji 20. shod tudi zadnji.

Predlagajo, da upokojenci ne plačujejo dajatev za dolgotrajno oskrbo

Upokojena zdravnica Majda Ana Kregelj Zbačnik iz stranke Glas upokojencev je bila kritična do vladne zdravstvene reforme. Prepričana je, da se čakalne vrste vsak dan daljšajo, vse manj pa je tudi zdravstvenih delavcev, kar najbolj vpliva ravno na upokojence. V stranki so po njenih besedah pripravili program za razvoj zdravstva, v katerem so se med drugim osredotočili na ureditev paliativne oskrbe. Prav tako bodo predlagali, da upokojenci ne plačujejo dajatev za dolgotrajno oskrbo, in poskušali uvesti ministrstvo za demografijo in družino.

Predsednik stranke Glas upokojencev Pavel Rupar je tudi sam nanizal ostre kritike na račun vladnih ukrepov zlasti na področju zdravstva in pokojninske reforme. Opozoril je, da vlada pri zvišanju minimalne plače ni uvedla minimalne pokojnine v enaki višini, in opomnil na slab finančni položaj upokojencev. Zavzel se je, da upokojenci v prihodnje prejmejo višji zimski dodatek. "Od naslednje vlade zahtevamo, da se tudi pokojnine primerno odmerijo, da se postavi minimalna pokojnina vsaj na prag revščine in da slovenske upokojenke in upokojenci končno zaživimo normalno in zasluženo dobro življenje," je dejal v nagovoru.

Nika Kovač Spotcast
Novice Kjer se konča dostojnost, se začne pravni red: Kovač toži Ruparja
denar, plača, božičnica
Novice Slovenija sedma v EU po višini minimalne plače
Denar, evro
Novice Vojna argumentov: kdo pozdravlja in kdo nasprotuje dvigu minimalne plače?
pokojnina minimalna plača shod Pavle Rupar Glas upokojencev
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.