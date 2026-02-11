Na shodu Glasu upokojencev pozivi k minimalni pokojnini v višini minimalne plače

V organizaciji Glasu upokojencev in inštituta 1. oktober je danes pred poslopjem vlade v Ljubljani potekal shod, na katerem so zbrani nanizali kritike vladnih ukrepov zlasti na področju zdravstva in pokojninske reforme. Protestniki so med drugim zavzeli za minimalno pokojnino v višini minimalne plače.

Zbrani na shodu so bili danes kritični tudi do dolgotrajne oskrbe in finančne politike trenutne vlade, pri čemer so izpostavljali zlasti proračunski primanjkljaj. Vse upokojence so povabili, da se 22. marca udeležijo volitev in soodločajo o svoji prihodnosti. Izrazili so upanje, da je današnji 20. shod tudi zadnji.

Predlagajo, da upokojenci ne plačujejo dajatev za dolgotrajno oskrbo

Upokojena zdravnica Majda Ana Kregelj Zbačnik iz stranke Glas upokojencev je bila kritična do vladne zdravstvene reforme. Prepričana je, da se čakalne vrste vsak dan daljšajo, vse manj pa je tudi zdravstvenih delavcev, kar najbolj vpliva ravno na upokojence. V stranki so po njenih besedah pripravili program za razvoj zdravstva, v katerem so se med drugim osredotočili na ureditev paliativne oskrbe. Prav tako bodo predlagali, da upokojenci ne plačujejo dajatev za dolgotrajno oskrbo, in poskušali uvesti ministrstvo za demografijo in družino.

Predsednik stranke Glas upokojencev Pavel Rupar je tudi sam nanizal ostre kritike na račun vladnih ukrepov zlasti na področju zdravstva in pokojninske reforme. Opozoril je, da vlada pri zvišanju minimalne plače ni uvedla minimalne pokojnine v enaki višini, in opomnil na slab finančni položaj upokojencev. Zavzel se je, da upokojenci v prihodnje prejmejo višji zimski dodatek. "Od naslednje vlade zahtevamo, da se tudi pokojnine primerno odmerijo, da se postavi minimalna pokojnina vsaj na prag revščine in da slovenske upokojenke in upokojenci končno zaživimo normalno in zasluženo dobro življenje," je dejal v nagovoru.