Švicarski alpski smučar Franjo von Allmen je po smuku in ekipni kombinaciji osvojil še tretjo zlato olimpijsko kolajno na letošnjih igrah, superveleslalomsko. To je do zdaj uspelo le dvema alpskima smučarjema, Toniju Sailerju in Jeanu-Claudeu Killyju. Srebro si je tako kot pred štirimi leti priboril Američan Ryan Cochran-Siegle (+0,13) , bron pa Švicar Marco Odermatt (+0,28). Miha Hrobat je zasedel 13. mesto, Martin Čater pa je končal na 20. mestu.

Franjo von Allmen v Italiji piše zgodovino, postal je prvi Švicar z naslovom superveleslalomskega prvaka in šele tretji moški v alpskem smučanju, ki je na enih olimpijskih igrah osvojil tri zlata olimpijska odličja.

To mu je uspelo v smuku, ekipni kombinaciji in superveleslalomu. Pred njim sta se pod podoben podvig podpisala Toni Sailer v Cortini leta 1956, ko je zmagal v smuku, veleslalomu in slalomu, ter Jean-Claude Killy. Ta je tri olimpijska odličja (smuk, veleslalom, slalom) osvojil leta 1968, ko je tekmovanje petih krogov potekalo v njegovi domovini, v Grenoblu. V ženski konkurenci je tri naslove olimpijske prvakinje na enih olimpijskih igrah osvojila Janica Kostelić v Salt Lake Cityju.

Postal je tudi prvi alpski smučar, ki je na enih igrah slavil tako v smuku kot superveleslalomu.

Dobitniki odličij. Foto: Guliverimage

Tekmecem je vrgel rokavico s številko 7 na startu, s časom 1:25,32 je postavil najvišje hitrostno letvico na klasični progi Stelvio. Pred nastopom Švicarja je vodil Ryan Cochran-Siegle. Von Allmen je za 13 stotink na drugo mesto postavil srebrnega Američana, ki je ubranil srebro izpred štirih let.

Favorit na papirju, upoštevajoč dosežke v svetovnem pokalu pred igrami, Marco Odermatt, je po hitrih prvem in drugem odseku v boju z rojakom zapravil zlato v nadaljevanju v tehnično bolj zahtevnih delih. Zaostal je za obema najboljšima, za prvakom 28 stotink sekunde. Odermatt je veljal za prvega favorita hitrih disciplin v Bormiu. V soboto bo v veleslalomu branil naslov iz Pekinga.

Marco Odermatt je takole čestital znova hitrejšemu rojaku. Foto: Reuters

Hrobat: V tem trenutku je to moj maksimum

Na razplet tekmovanja so vplivale tudi razmere, po nastopu Odermatta se je nebo zaprlo. Med smučarji z danes nekonkurenčnimi številkami sta bila tudi Slovenca, s številkama 18. in 20. Hrobat je po 12. mestu na smuku dodal 13. mesto v superveleslalomu, kar je nekako v slogu z za zdaj sila povprečno sezono Kranjčana. Za prvakom je danes zaostal 1,21 sekunde.

"Po napaki, ki sem jo naredil, je 13. mesto dober rezultat. V tem trenutku je to moj maksimum, pridobil bom nekaj točk za lestvico, če ne drugega, bom to vzel kot nekaj pozitivnega," s 13. mestom ni bil razočaran Hrobat, zaveda pa se, da bi brez napake lahko ulovil tudi prvo deseterico.

Miha Hrobat je zasedel 13. mesto. Foto: Reuters

"V delu, ki visi, sem mogoče bil prehiter, nisem imel dovolj smučk obrnjenih v desno, prišel sem prenizko in nisem odnesel hitrosti, ki bi jo lahko. To se hitro pozna," je napako opisal Hrobat, ki je od olimpijskih iger pričakoval več.

"Nisem dosegel načrtov, ki sem jih imel. Glede na to, kakšne težave sem imel na začetku, je to očitno moj maksimum. Pozitivna stvar pa so občutki, ki sem jih imel na smučeh, da sem lahko napadel. Povprečna hitrost še ni tam, kjer bi mogla biti, ampak je še nekaj tekem do konca sezone. Zdaj me čaka nekaj dni počitka, nekaj treninga in gremo naprej," je olimpijski tekmi ocenil Kranjčan, ki se nad številko in razmerami ni pritoževal, čeprav tudi tokrat ni imel najboljše, kar dokazuje tudi dejstvo, da ga je na sicer po njegovem mnenju lažji progi od pričakovanj po njegovem prihodu prehitel le en tekmovalec.

Čater: Očitno prevelika želja, da sem si povozil smučko

Tudi Čater ni navdušil, že takoj po startu se mu je primerila začetniška napaka, ko je imel težave z obvladovanjem smuči in se je skoraj spotaknil. Zaostanek 1,67 sekunde je pomenil mesto po najboljši petnajsterici.

Martin Čater je končal na 20. mestu. Foto: Reuters

"Storil sem dve napaki. Prva se mi je pripetila že takoj po startu. Ne vem, kaj sem tam naredil, očitno sem imel preveliko željo, da sem si pohodil smučko. Potem sem se poskušal boriti, kot se je dalo, v traverzi pa sem mogoče za stotinko preveč počakal in me je izvrglo izven prave smeri. Brez teh napak bi bil kakšno mesto višje in tudi bolj zadovoljen. Sem pa zadovoljen s spodnjimi sektorji, ni pa bilo tako, da bi se lahko veselili."

Superveleslalom kot samostojna disciplina je bil prvič na sporedu zimskih olimpijskih iger v Calgaryju leta 1988. Prav v Calgaryju pa je Tomaž Čižman z devetim mestom postavil najboljši slovenski dosežek na moških olimpijskih superveleslalomih.

Alpske smučarje zdaj čakajo tehnične discipline. V soboto bo veleslalom, ko bo slovenske barve branil olimpijski podprvak iz Pekinga Žan Kranjec. Nato bo sledil še moški slalom brez slovenskega pridiha.