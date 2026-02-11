Po osvojeni zlati medalji na tekmi mešanih ekip na olimpijskih igrah v Predazzu se je Nika Vodan še enkrat ozrla nazaj na pot, ki jo je pripeljala do tretje olimpijske medalje. Zlato z mešano ekipo v Pekingu 2022, bronasta posamična medalja na istih igrah in zdaj novo zlato v Predazzu 2026 sestavljajo zbirko, ki ima posebno vrednost tudi zato, ker nosi dva priimka. Dve medalji pod Križnar, ena pod Vodan – zadnja v Italiji ima posebno težo, saj se je na veliki oder vrnila po operaciji.

Veselje v slovenskem skakalnem taboru je bilo po tekmi mešanih ekip nepopisno. Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc so spisali posebno pravljico, ki je imela zlat zaključek.

"Še mož mi je rekel, danes pa lahko jokaš pred kamero"

Svoje delo je na tekmi mešanih ekip opravila odlično. Foto: Guliverimage Če bi gledali dosežke s posamične tekme tako pri fantih kot pri dekletih, naši zasedbi delnice niso kotirale tako visoko. Pritiska so se znebili že po prvem skoku Nike Vodan, ki je priznala, da je bila na posamični tekmi nervozna in ni pokazala tistih skokov, ki jih zna.

Prav sproščenost je naredila tisto razliko, ki je v ekipni tekmi preveselia tehtnico na zmagovalno stran. "Vedela sem, da bo težko. Da bo treba skočiti najbolje, to ni kar tako. Rekla sem si, da če bom tretja po svojem skoku, bom zelo zadovoljna. Na koncu se je izkazalo še boljše, po prvem skoku sem se res sprostila. Vedela sem, da me čaka še en skok, da moram še enkrat pokazati najboljšega," je dejala lastnica velikega kristalnega globusa iz sezone 2020/21.

Po tekmi ni skrivala ponosa in kot je to pri njen v navadi prav tako ni skrivala čustev: "Neverjetno, kaj smo vsi naredili. Zahvala čisto vsakemu, ki nam stoji ob stran in nas podpira. Od celega osebja tako moške kot ženske ekipe. Družine. Tu je moj mož. Ta objem je tudi nekaj posebnega. Verjetno bom še kar jokala in podoživljala vse skupaj. Ampak zaslužene solze. Boljše kot v soboto. Še mož mi je rekel, danes pa lahko jokaš pred kamero."

Kot punčka nisem sanjala o toliko medaljah: Takrat sem bila majhna, neumna in trmasta

Glavni trener Jurij Tepeš je po velikem zmagoslavju dejal, da je že čez dan slutil, da bosta dekleti dobro odskakali: "Ko je Nika Vodan dobre volje, potem se nekaj lepega zgodi." Ob tem se je Nika zasmejala: "Nisem dobro spala, a sem se zbudila dobre volje. Na jutranjem tonusu sem zelo dobro oddelala, potem pa samo še na gor. Veliko bolje sem šla skozi dan."

Nika ima dve medalji pod priimkom Križnar in zdaj eno s podpisom Nika Vodan. Foto: Guliverimage

Čeprav je danes ena najuspešnejših slovenskih skakalk, priznava, da kot otrok ni sanjala o tolikšnem številu medalj, kot jih ima zdaj: "Ne, priznam da ne. Takrat še nisem imela tako visokih ciljev, ti so se sproti nalagali. Kot majhna punčka sem bila majhna, neumna in trmasta."

Medalji s podpisom Križnar in Vodan

Dve medalji iz Pekinga ima pod priimkom Križnar, novo zlato iz Predazza pa pod priimkom Vodan. In v tem času je veliko prestala - zlasti po zadnji poškodbi, ko je zaradi operacije kolena praktično v celoti izpustila preteklo zimo. "To je samo dokaz, da sem se v vseh teh letih res trudila in se znala pobrati po poškodbah. Ekipa je verjela vame ves čas, zelo sem ponosna nanjo. Da smo zdržali pritisk. Ne vem, od kje sem potegnila ta dva skoka, ampak prav to mi je manjkalo na posamični tekmi. Sproščenost in igrivost, tega je bilo danes res veliko. Stres je šel iz mene, res sem lahko uživala," razlaga dobitnica treh medalj z nordijskih svetovnih prvenstev.

Slovenski junak tekme mešanih ekip - Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc. Foto: Guliverimage

Vsaka olimpijska medalja ima po njenem svoje mesto in svoj pomen. Primerjava s Pekingom se ponuja sama, a razlike so očitne. "Vsaka je posebna. V Pekingu je bilo obdobje koronavirusa, nasmeškov se ni toliko videlo. Pa še škandal z diskvalifikacijami že na tekmi. Danes pa je ta medalja še toliko bolj pomembna, saj sem se po vseh teh letih in poškodbi znala pobrati in priti nazaj še močnejša. To me motivira. Kolajna pred domačimi pomeni največ."

Olimpijska zgodba za Niko Vodan še ni končana. Pogled je že usmerjen proti veliki skakalnici, kjer čaka dekleta še nov izziv. Premierno bodo na oimpijskih igrah nastopila na večji napravi: "Iskreno se zelo veselim."