Norvežan po osvojeni medalji šokiral z osebno izpovedjo o varanju #video

Norveški biatlonec Sturla Holm Lægreid, ki je danes na moški posamični tekmi na 20 kilometrov v biatlonski areni Antholz–Anterselva osvojil bronasto olimpijsko medaljo, je trenutek največjega športnega uspeha v karieri izkoristil za presenetljivo osebno izpoved. V televizijskem intervjuju je javno priznal, da je pred tremi meseci prevaral svoje dekle in da dejanje globoko obžaluje.

Med pogovorom za norveško televizijo NRK so ga preplavila čustva. Dejal je, da obstaja nekdo, s katerim bi si ta trenutek najbolj želel deliti, a ga morda danes ne gleda. "Pred šestimi meseci sem spoznal ljubezen svojega življenja, najlepšo in najprijaznejšo osebo na svetu. Pred tremi meseci pa sem naredil največjo napako in jo prevaral," je v solzah povedal 28-letnik.

Norsk OS-intervju tog en oväntad vändning



Efter att ha tagit brons i skidskyttarnas första individuella OS gren, bakom lagkamraten Johan Olav Botn och fransmannen Éric Perrot, stod Sturla Holm Lægreid för en oväntat känslosam intervju.

Den 28 år gamla norrmannen träffade 19 av… pic.twitter.com/vrs65Ncxd9 — Existenz.se (@Existenzse) February 10, 2026

Razkril je, da je dekletu svojo nezvestobo priznal pred tednom dni. "To je bil najhujši teden mojega življenja," je nadaljeval. "V življenju sem osvojil zlato medaljo … samo zanjo imam oči. Ne vem, kaj želim doseči s tem, ko to govorim, toda šport je bil zadnje dni drugotnega pomena. Želim si, da bi lahko ta trenutek delil z njo."

Foto: Guliverimage

Ob tem je poudaril, da si želi biti dober zgled, tudi tako, da napako prizna. "Treba je priznati, ko storiš nekaj, za čimer ne moreš stati, in prizadeneš nekoga, ki ga imaš rad," je dejal.

Njegova izpoved je hitro sprožila burne odzive na družbenih omrežjih. Eden od uporabnikov platforme X je zapisal: "Srčna bolečina je očitno tako globoka, da v hollywoodskem slogu skuša dobiti ljubezen nazaj. Pozdravljam ga." Drugi so bili precej bolj kritični in so menili, da je bila javna izpoved neprimerna: "Tako ljubezni ne dobiš nazaj. To deluje v filmih, ne pa v resničnem življenju."

