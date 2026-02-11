Julii Simon prva ženska biatlonska krona, Slovenke skromne

Francoska biatlonka Julia Simon je nova olimpijska prvakinja na ženski 15-kilometrski razdalji. Aktualna svetovna prvakinja je bila zlata že s francosko mešano štafeto. Slovenke so vidne uvrstitve zapravile na strelišču, najboljša je bila Polona Klemenčič na 38. mestu.

Francozinja je kljub zgrešenemu strelu za 53,1 sekunde ugnala reprezentančno kolegico Lou Jeanmonnot, ki si je pristreljala dve kazenski minuti, za presenečenje pa je poskrbela Bolgarka Lora Hristova na najnižji stopnički zmagovalnega odra.

Dvaindvajsetletna Bolgarka je bila v karieri doslej najuspešnejša na lanskem SP v Švici, kjer je osvojila 13. mesto, v tekoči sezoni je bila najboljša na 23. mestu decembra v Östersundu. Danes pa je bila ena od treh biatlonki, ki so zadele vseh 20 tarč.

Polona Klemenčič je bila naša najboljša. Foto: Reuters

Slovenke so z izjemo 38. Klemenčič končale v zadnji četrtini uvrščenih. V smučini je izstopala Klemenčič, ki bi ob zadetih vseh 20 tarčah prehitela celo današnjo zmagovalko in morda ji to uspe pokazati na sobotnem sprintu.

Anamarija Lampič je z osmimi zgrešenimi streli zasedla 75. mesto. Foto: Reuters

Lena Repinc je na prvi olimpijski posamični tekmi v karieri na strelišču napravila šest napak in bila 69., Anamarija Lampič je z osmimi zgrešenimi streli zasedla 75. mesto. Novinka v reprezentanci Manca Caserman, ki je v Italiji v prvi vrsti kot članica štafete, pa je s šesti napakami s puško tekmo končala na 85. mestu.

* Izidi:

- ženske, 15 km:

1. Julia Simon (Fra) 41:15,6 (1 kazenska minuta)

2. Lou Jeanmonnot (Fra) + 53,1 (2)

3. Lora Hristova (Bol) 1:04,5 (0)

4. Vanessa Voigt (Nem) 1:17,4 (0)

5. Dorothea Wierer (Ita) 1:33,9 (1)

6. Camille Bened (Fra) 1:36,7 (1)

7. Lea Meier (Švi) 1:37,6 (1)

8. Janina Hettich-Walz (Nem) 2:03,3 (2)

9. Linn Gestblom (Šve) 2:12,6 (2)

10. Franziska Preuss (Nem) 2:19,9 (2)

...

38. Polona Klemenčič (Slo) 3:54,3 (4)

69. Lena Repinc (Slo) 6:53,7 (6)

75. Anamarija Lampič (Slo) 8:06,0 (8)

85. Manca Caserman (Slo) 9:49,3 (6)

