Lampič čaka biatlonski olimpijski debi, na delu Vrhovnik in Brecl, v nov boj še Hrobat in Čater

Peti tekmovalni dan olimpijskih iger bosta še drugič na delu slovenska specialista za hitre discipline Miha Hrobat in Martin Čater, ki ju ob 11.30 čaka superveleslalom. Ob 14.15 se bodo na individualni preizkušnji na 15 kilometrov merile biatlonke, slovenski pridih pa bo imela tudi tekma nordijskih kombinatorcev.

Kot prva od slovenskih predstavnikov bosta peti tekmovalni dan na delu nordijska kombinatorca Vid Vrhovnik in Gašper Brecl. Ob 10. uri ju čaka skakalni del, ob 13.45 še tekaški, na katerem bodo morali tekmovalci preteči deset kilometrov.

Ob 11.30 bodo oči ljubiteljev alpskega smučanja uprte v Bormio, kjer se bodo za odličja pomerili specialisti za hitre discipline. Med nastopajočimi bosta tudi Slovenca Miha Hrobat in Martin Čater.

Slovenski pridih bo imela še biatlonska tekma deklet. Na individualni preizkušnji na 15 kilometrov bodo nastopile Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, ki je na OI že tekmovala, a še nikoli kot biatlonka, Lena Repinc in Manca Caserman.

Anamarija Lampič je na olimpijskih igrah že tekmovala, a še nikoli kot biatlonka. Foto: Aleš Fevžer

Na peti tekmovalni dan zimskih olimpijskih iger bodo podelili osem kompletov kolajn. Ob končnih odločitvah s slovenskimi športniki bodo znani še dobitniki odličij v hitrostnem drsanju na tisoč metrov, sankanju za ženske in moške pare, dobitnice medalj v smučanju prostega sloga na grbinah ter najboljši plesni pari v umetnostnem drsanju.

Začenja se še moški hokejski turnir, ki ga bodo odprli branilci naslova Finci in Slovaki, zvečer pa sledi tekma med gostitelji Italijani in Švedi.