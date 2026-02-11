Sreda, 11. 2. 2026, 6.00
8 ur, 23 minut
Zimske olimpijske igre, Milano Cortina 2026, 11. februar
Lampič čaka biatlonski olimpijski debi, na delu Vrhovnik in Brecl, v nov boj še Hrobat in Čater
Peti tekmovalni dan olimpijskih iger bosta še drugič na delu slovenska specialista za hitre discipline Miha Hrobat in Martin Čater, ki ju ob 11.30 čaka superveleslalom. Ob 14.15 se bodo na individualni preizkušnji na 15 kilometrov merile biatlonke, slovenski pridih pa bo imela tudi tekma nordijskih kombinatorcev.
Kot prva od slovenskih predstavnikov bosta peti tekmovalni dan na delu nordijska kombinatorca Vid Vrhovnik in Gašper Brecl. Ob 10. uri ju čaka skakalni del, ob 13.45 še tekaški, na katerem bodo morali tekmovalci preteči deset kilometrov.
Ob 11.30 bodo oči ljubiteljev alpskega smučanja uprte v Bormio, kjer se bodo za odličja pomerili specialisti za hitre discipline. Med nastopajočimi bosta tudi Slovenca Miha Hrobat in Martin Čater.
Slovenski pridih bo imela še biatlonska tekma deklet. Na individualni preizkušnji na 15 kilometrov bodo nastopile Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, ki je na OI že tekmovala, a še nikoli kot biatlonka, Lena Repinc in Manca Caserman.
Na peti tekmovalni dan zimskih olimpijskih iger bodo podelili osem kompletov kolajn. Ob končnih odločitvah s slovenskimi športniki bodo znani še dobitniki odličij v hitrostnem drsanju na tisoč metrov, sankanju za ženske in moške pare, dobitnice medalj v smučanju prostega sloga na grbinah ter najboljši plesni pari v umetnostnem drsanju.
Začenja se še moški hokejski turnir, ki ga bodo odprli branilci naslova Finci in Slovaki, zvečer pa sledi tekma med gostitelji Italijani in Švedi.
Milano Cortina 2026, 11. februar:
Končne odločitve (8):
Alpsko smučanje:
11.30 superveleslalom, moški (Miha Hrobat, Martin Čater)
Biatlon:
14.15 individualna preizkušnja, 15 kilometrov, ženske (Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Manca Caserman)
Hitrostno drsanje:
18.30 tisoč metrov, moški
Nordijska kombinacija:
10.00 skakalni del, srednja skakalnica, moški (Vid Vrhovnik, Gašper Brecl)
13.45 tekaški del, deset kilometrov, moški (Vid Vrhovnik, Gašper Brecl)
Sankanje:
17.00 prva in druga vožnja, pari, ženske
17.51 prva in druga vožnja, pari, moški
Smučanje prostega sloga:
14.15 grbine, finale, ženske
Umetnostno drsanje:
19.30 plesni pari, prosti program
Predtekmovanja:
Deskanje prostega sloga:
10.30 snežni žleb, kvalifikacije, ženske
19.30 snežni žleb, kvalifikacije, moški
Krling:
– ligaški del, moški:
19.05 Švedska – Italija
19.05 Kanada – Nemčija
19.05 Češka – ZDA
19.05 Kitajska – Velika Britanija
Hokej:
– skupina B, moški:
16.40 Slovaška – Finska
21.10 Švedska – Italija
Smučanje prostega sloga:
11.00 grbine, kvalifikacije, ženske