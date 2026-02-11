Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
11. 2. 2026,
16.23

ZOI, Livigno, smučanje prosti slog (ž)

ZOI, Livigno, smučanje prosti slog (ž)

Ameriška smučarka Lemley na grbinah do zlate medalje

Elizabeth Lemley | Foto Reuters

Foto: Reuters

Na olimpijski tekmi smučark prostega sloga na grbinah v Livignu si je zlato medaljo zagotovila Američanka Elizabeth Lemley. Srebrna je bila njena rojakinja Jaelin Kauf, tretja pa Francozinja Perrine Laffont, sicer zlata iz Pyeonchanga pred osmimi leti.

Branilka naslova, Avstralka Jakara Anthony, ki je za favoritinjo veljala tudi na tokratnih igrah, je medaljo zapravila s slabo zadnjo vožnjo. Končala je na zadnjem, osmem mestu.

Pri smučanju prostega sloga na grbinah se točkujejo trije elementi - tehnika, zračni manevri in hitrost.

Smučanje prostega sloga, grbine:
ZLATO: Elizabeth Lemley (ZDA)
SREBRO: Jaelin Kauf (ZDA)
BRON: Perrine Laffont (Francija)

