Največje špansko prekletstvo Jana Oblaka

Danes se bosta v uvodnem dejanju polfinala španskega nogometnega pokalnega tekmovanja pomerila baskovska soseda Athletic Bilbao in Real Sociedad, v četrtek pa bo še kako zanimivo v Madridu. Atletico bo gostil Barcelono, Jan Oblak, ki mu v bogati zbirki osvojenih lovorik, kar zadeva španska tekmovanja, manjka le še španski kraljevi pokal, pa naj bi znova grel klop in spremljal na delu stanovskega kolega Juana Mussa.

Kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak velja za enega največjih slovenskih športnih ambasadorjev na svetu. Škofjeločana nenazadnje zelo cenijo tudi v Argentini, o čemer je v Siolovi rubriki Prek meja več povedal slovenski ljubitelj nogometa Aleksander Borštner, ki že 20 let živi v Buenos Airesu in si je tam ustvaril tudi družinsko gnezdece.

Atletico ima izjemno argentinsko kolonijo

Juan Musso je pred prihodom v Madrid branil za Atalanto, pri Atleticu pa je primoran živeti s statusom rezervnega vratarja. Foto: Guliverimage Zakaj pa je kapetan slovenske izbrane vrste tako prepoznaven v Argentini? Ker že krepko desetletje brani za najbolj argentinski klub v Evropi, kot v deželi aktualnih svetovnih nogometnih prvakov radi rečejo Atleticu. Že poldrugo desetletje ga vodi nekdanji argentinski as Diego Simeone, njegov dres pa nosi ogromno gavčev.

Oblakovih soigralcev, ki prihajajo iz domovine tanga, je tako pri Atleticu ogromno. V tej sezoni so to Julian Alvarez, Thiago Almada, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Nico Gonzalez in Juan Musso. Prav zadnji, 31-letni čuvaj mreže, pa bi lahko v četrtek dočakal eno najbolj odgovornih nalog, odkar se dokazuje pri Atleticu.

Simeone v pokalu pogosto uporablja filozofijo, da si v tem tekmovanju zasluži priložnost rezervni vratar. Tako je tudi v tej sezoni, kjer je Oblak za zdaj še zmeraj grel klop, med vratnicama pa je stal Musso. Za zdaj se je izkazal. Klubu je pomagal do preboja med štiri najboljše v pokalu, zdaj pa čaka Atletico skrajno zahtevna ovira, saj se bodo pomerili z vodilnim španskim prvoligašem. Barcelona je v dobri formi, tudi v tej sezoni cilja na vse mogoče lovorike, izjeme ne predstavlja niti kraljevi pokal, kjer brani naslov.

Jan Oblak je z Atleticom nazadnje osvojil lovoriko leta 2021, ko je bil španski prvak. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

To pa je ravno ena izmed redkih lovorik, ki je Oblak kot vratar Atletica v bogati karieri še ni osvojil. Z madridskim klubom je postal španski prvak, osvojil španski superpokal, bil najboljši tudi v ligi Europa in evropskem superpokalu. Za popolno zbirko manjkata še liga prvakov, v kateri je Jan Oblak že nastopil v velikem finalu, in španski pokal. Slovenski vratar se ni še nikdar uvrstil v finale španskega pokala.

V tej sezoni se mu ponuja nova priložnost, da bi se končno dokopal do omenjene lovorike. Od nje je oddaljen le še dva koraka. Najprej bi moral Atletico v polfinalu, kjer se igrata dve tekmi, izločiti ponos Katalonije, nato pa je že znano, da bi se v finalu nameril na tekmeca iz Baskije, in sicer na boljšega iz obračuna Athletic Bilbao – Real Sociedad, ki se bosta v prvi polfinalni tekmi pomerila že danes.

Črni niz Atletica na Metropolitanu

Barcelona je v prejšnji sezoni osvojila v Španiji trojno krono. Foto: Reuters Atletico in Barcelona sta se v polfinalu pokala udarila tudi v prejšnji sezoni. Prva tekma je ponudila nepozaben festival zadetkov (4:4), na povratni pa je zmagala Blaugrana (1:0) in nato šla do konca ter osvojila pokal.

V četrtek bo prva polfinalna tekma na Metropolitanu, kjer Atletico v zadnjem obdobju jezi navijače. V ligi prvakov je nepričakovano izgubil proti norveškemu prvaku Bodo/Glimt (1:2) in zapravil neposredno uvrstitev v osmino finala, v nedeljo pa je v prvenstvu klonil še proti Betisu (0:1), s tem pa zaostanek za vodilno Barcelono v la ligi povečal na 13 točk.

Atletico čaka na lovoriko že pet let. Nazadnje jo je proslavljal leta 2021, ko je na čelu z Oblakom, rekordnim šestkratnim prejemnikom priznanja zamora, osvojil la ligo. Pokal so rdeče-beli iz Madrida nazadnje osvojili leta 2013.

Diego Simeone je z Atleticom nazadnje osvojil pokal pred 13 leti. Foto: Reuters

V četrtek bo tako na vratih Atletica najverjetneje stal Musso. Na zadnjem treningu naj bi Simeone ogreval začetno postavo Musso; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Mendoza, Koke, Griezmann; Simeone, Alvarez in Lookman.

Povratni polfinalni tekmi španskega pokala bosta v začetku marca.

