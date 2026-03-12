Iz ZDA so sporočili dobro novico za ljubitelje filmov iz 80. let minulega stoletja. Arnold Schwarzenegger bo ponovno prevzel svojo kultno vlogo Konana, in tokrat v filmu, ki naj bi se po poročanju več ameriških medijev imenoval King Conan (Kralj Konan). Pod režijo se podpisuje Christopher McQuarrie, ki je tudi scenarist filma.

78-letni Schwarzenegger je novico o svoji novi filmski vlogi obelodanil na Arnold Sports Festivalu v ameriškem Columbusu. Režiser McQuarrie je v preteklosti med drugim posnel več delov filma Misija nemogoče.

Na omenjenem festivalu je Schwarzenegger po poročanju medijev o filmu King Conan povedal, da gre za odlično zgodbo, v kateri je v ospredju kralj Konan, ki vlada 40 let, postane samozadovoljen, zaradi česar počasi začne izgubljati kraljestvo.

"Pride do konflikta, nato se (kralj) nekako vrne, sledijo pa vse vrste norosti, nasilja, magije in bitij. Seveda so tu še vsi posebni učinki, studio pa ima na voljo dovolj denarja, da lahko ta filma posname v velikem slogu. Zato se veselim tega projekta," je po poročanju revije The Hollywood Reporter razkril Schwarzenegger, ki naj bi bil poleg tega še v pogovorih za morebitno vrnitev v franšizo Predator in je prejel tudi scenarij za nadaljevanje filma Komandos.

Nekdanji bodybuilder je v 80. letih minulega stoletja posnel še filme Konan uničevalec, Terminator in Dvojčka. Filme je nato snemal še v naslednjih letih, vse do leta 2003, ko je postal guverner Kalifornije, kar je ostal vse do leta 2011.

Konan Barbar iz leta 1982 Foto: Guliverimage