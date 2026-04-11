Uspešni slovenski glasbeni producent Cazzafura se je poročil s svojo izbranko Saro. Fotografije poročnega dne je delil v skupni objavi na svojem Instagram profilu.

Glasbeni producent Cazzafura (s pravim imenom Anže Kacafura) je večno zvestobo v sanjskem okolju obljubil svoji izbranki Sari Radulović. Fotografije posebnega dne za mladoporočenca, je ljubljanski glasbenik delil na svojem družbenem omrežju, na poročnem obredu pa so bili prisotni tudi njuni najbližji sorodniki in prijatelji.

"Še kar pričakujem, da se bom zbudil. Hvala, da sem lahko tvoj gospod, Saki," je Cazzafura zapisal ob poročnih fotografijah in se zahvalil svoji ženi Sari. Par se je zaročil lanskega marca.

Cazzafura, ki kot glasbeni producent deluje tako na slovenski kot na balkanski glasbeni sceni, je svojo glasbeno pot že kot mladenič začel kot raper v hip-hop tandemu Da II Deuce. Kot producent je sodeloval z Zlatkom, z zasedbo Muff in drugimi ter kasneje tudi s Senidah, s katero je bil povezan tudi v zasebnem življenju, poslovno pa v glasbenem svetu sodelujeta še danes. Cazzafura danes sodeluje tako s slovenskimi kot tudi s tujimi izvajalci.