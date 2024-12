Akcijski zvezdnik Arnold Schwarzenegger se na velika platna vrača v bistveno drugačni vlogi, kot smo vajeni. Po krajšem premoru bo zaigral v prazničnem filmu The Man with the Bag, za katerega je moral bistveno spremeniti svoj videz. Fotografi so ga ujeli na ulicah New Yorka, oblečenega v Božičkova oblačila, veliko pozornosti pa je pritegnil z belo brado in daljšimi lasmi. Kako bo videti v novi vlogi, si oglejte v zgornjem posnetku.

"Božiček prihaja v mesto! Komaj čakam, da božično veselje delim z vami," je pod fotografijo s snemanja, ki jo je delil na družbenem omrežju Instagram, zapisal avstrijsko-ameriški igralec in nekdanji guverner Kalifornije.

"Starost ga počasi dohiteva"

Da bo po krajšem premoru 77-letnik zaigral v prazničnem filmu, je presenetilo marsikaterega ljubitelja kinematografskih novosti. Pred kratkim so ga ujeli na ulicah New Yorka, oblečenega v Božička, s čimer je pritegnil veliko pozornosti mimoidočih. V oči so jim padli predvsem njegova bela brada in daljši lasje.

Pod fotografijami so se pojavili komentarji, da je zvezdnik videti precej starejši, kar se odraža predvsem v njegovi hoji. Drugi so mu stopili v bran in zapisali, da je "pri 77 letih videti bistveno bolje kot njegovi vrstniki".

Veliko pozornosti je pritegnil z belo brado in daljšimi lasmi. Foto: Profimedia

V Amazonovi prihajajoči družinski pustolovščini The Man with the Bag bo Schwarzenegger zaigral v vlogi Krisa Kringla (ameriško poimenovanje za Božička, op. p.), medtem ko bo glavno vlogo prevzel Alan Ritchson.

Arnoldu Schwarzeneggerju vloge v božičnih filmih sicer niso povsem tuje. Leta 1996 je v glavni vlogi zaigral že v družinski komediji Nori božič (Jingle All the Way).

Schwarzenegger bo v novem filmu zaigral v vlogi Krisa Kringla. Foto: Profimedia

Preberite tudi: