Brad Pitt, dirkači formule 1 in Lindsey Vonn na rdeči preprogi #video

Dirkači formule 1 so se po nedeljski dirki v Montrealu zbrali še v New Yorku na svetovni predpremieri težko pričakovanega filma Formula 1. V glavni vlogi nastopa Brad Pitt, kot producent in svetovalec je sodeloval sedemkratni prvak Lewis Hamilton.

Pravijo, da sta Jerry Bruckheimer in Joseph Kosinski ustvarila najbolj avtentičen hollywoodski film o formuli 1 doslej. Film z Bradom Pittom je nastajal ob pomoči zmagovalca rekordnih 105 dirk Lewisa Hamiltona, ki je nedavno razkril, da si v prihodnje želi kariere filmskega producenta. "Življenjska vloga. Ne morem verjeti, da sem po vseh letih dobil nekaj takega. Joe Kosinski je imel to drzno idejo, da nas postavi na dirkališče in v sezono formule 1. F1 nam je odprla vrata. In tukaj je izdelek," je poudaril Pitt. Na rdeči preprogi na Times Squaru v središču New Yorka pred številnimi oboževalci ob aktivnih in nekdanjih dirkačih ter igralcih iz filma na čelu s Pittom in Damsonom Idrisom ni manjkalo znanih obrazov iz sveta šovbiznisa in športa (med njimi je bila Lindsey Vonn) in seveda dirkalnikov formule 1.

Poglejte nekaj utrinkov z rdeče preproge: od Brada Pitta do Lindsey Vonn:

Zadnji dve leti so film snemali kar med dirkami, tako da bomo v njem videli tudi aktivne voznike. "Všeč mi je, da smo bili vsi malo vključeni. Če imate že zdaj radi formulo 1, vam bo zabavno, da smo vključeni v film in nas boste videli. Če pa niste ljubitelj formule 1, vas bo film pritegnil kot Top Gun ali kakšen podoben film," je povedal zmagovalec nedeljske VN Kanade George Russell. Posneli so pet tisoč ur materiala ter jih skrčili v dve uri in pol dolg film.

V Sloveniji bo predpremiera filma 24. in 25. junija, sicer pa na velika platna po vsem svetu, tudi v Sloveniji, prihaja po 27. juniju.