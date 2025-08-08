Ameriški filmski igralec Steven Seagal, ki zelo odkrito simpatizira z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in podpira ruski režim, se bo po šestletnem premoru spet vrnil na filmska platna. Slavni igralec bo nastopil v filmu Order of the dragon hrvaškega režiserja Vjekoslava Katušina.

Snemanje filma Order of the dragon, v katerem bo zaigral tudi Steven Seagal, bodo začeli septembra na različnih lokacijah v Beogradu. "Rad se šalim, da sem ga skoraj priklical iz pokoja. Verjamem, da se takšna igralska legenda, kot je Steven Seagal, ne sme ustaviti, mora še naprej igrati na filmskem platnu. Zame kot režiserja je velika čast in izziv sodelovati s takim umetnikom. Veselim se njegovih energičnih igralskih nastopov in veselim se vsakega kadra, ki ga bomo posneli," je za Jutarnji list povedal hrvaški režiser Vjekoslav Katušin.

Ob Seagalu bodo v filmu zaigrali še nizozemski mojster borilnih veščin Ron Smoorenburg, igralec Michael Qissi, znan po filmu Kickboxer, svoje vloge pa bodo dobili tudi Michael Pare, Jenny Paris in Alona Hertha.

Želijo obuditi slog 80. in 90. let prejšnjega stoletja

Kot pravijo ustvarjalci filma, bo ta obudil slog 80. in 90. let. Pod idejo za film se je podpisal Alex "The white shark" Pankine, scenarij zanj pa sta napisala Miroslav Trčak in Katušin. Film bo produciralo podjetje Dream Team Pictures v sodelovanju z nemško založbo Retro Gold 63 in Filmworkers.

"S tem projektom želimo obuditi duh tistih časov, se vrniti h koreninam ostrih akcijskih filmov, hkrati pa občinstvu ponuditi izkušnjo, ki jih bo popeljala nazaj v zlato dobo žanra," je povedal režiser Katušin in dodal, da to sodelovanje ne bo le osebni profesionalni uspeh, temveč tudi pomemben prispevek k hrvaški filmski industriji. Poleg tega upa tudi, da bo projekt odprl vrata mednarodnim sodelovanjem in promociji hrvaške kinematografije na svetovni ravni.

Močno povezan z ruskim predsednikom

Seagalova vrnitev na filmska platna pa je zbudila veliko pozornosti tako v filmskih krogih kot tudi med oboževalci, predvsem zaradi njegove tesne povezave in naklonjenosti Rusiji ter ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Pred leti je danes 73-letni igralec dobil tudi rusko državljanstvo in je tudi javno podprl rusko priključitev ukrajinskega polotoka Krim. Zatem mu je Ukrajina prepovedala vstop v državo, razglasili pa so ga tudi za grožnjo nacionalni varnosti.

Putin ga je leta 2023 odlikoval. Foto: Reuters

Leta 2023 je Putin ameriškega igralca odlikoval in podpisal izvršni odlok, s katerim je igralca nagradil za njegov "ogromen prispevek k razvoju mednarodnega kulturnega in humanitarnega sodelovanja".

Slavni igralec se že nekaj let tudi sooča z obtožbami o več spolnih napadih in nadlegovanju. Oglasilo se je že več žensk, ki je delilo svoje zgodbe. Nekoliko kasneje ga je ena izmed statistk Regina Simons, ki je sodelovala pri njegovem filmu On deadly ground, obtožila tudi posilstva, je poročal The Guardian. Igralec je vse obtožbe hitro zanikal.