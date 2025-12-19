Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek podpisal 900 milijard dolarjev (768 milijard evrov) vreden obrambni proračun za leto 2026, ki vključuje tudi odpravo vseh sankcij proti Siriji, ki so jih ZDA uvajala v času predsednika Bašarja Asada. Zunanje ministrstvo Sirije je ukrep označilo za začetek obnove in razvoja države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obrambni proračun med drugim predvideva 800 milijonov dolarjev (683 milijonov evrov) v dveh letih za orožje Ukrajini, ki ga od ZDA kupujejo evropske zaveznice, dodatna sredstva za Izrael, Tajvan, Irak in druge zaveznice, predsedniku pa onemogoča zmanjšanje števila vojakov v Evropi.

Proračun povišuje plače vojakom, ki bodo poleg tega do konca leta iz proračuna dobili po 1776 dolarjev (1516 evrov) dodatka, obrambnemu ministru Petu Hegsethu pa nalaga, da kongresu posreduje vse informacije o napadih na čolne v Karibih, sicer mu bodo oklestili proračun za potovanja.

V Siriji so lani strmoglavili Asadov režim, nova prehodna vlada ima dobre odnose z Washingtonom, vendar pa se prava obnova v državljanski vojni uničene države ni mogle začeti, dokler so veljale kongresne sankcije, sprejete po tako imenovanem Caesarjevem zakonu.

Zakon nosi ime po anonimnem fotografu, ki je dokumentiral mučenja v Asadovih zaporih, in izključuje državo iz mednarodnega finančnega sistema ter onemogoča tuje naložbe. Mednarodni donatorji so bili pripravljeni na sodelovanje pri obnovi, vendar so morali počakati na odpravo ameriških sankcij.

Donald Trump je večji del sankcij, ki so bile sprejete s predsedniškimi ukrepi, že odpravil, Caesarjeve sankcije pa je lahko odpravil le kongres.

Zunanje ministrstvo v Damasku je pozdravilo ukrep, ki ga je označilo kot vstop v fazo obnove in razvoja, ter pozvalo vse Sirce v državi in v tujini, naj prispevajo k nacionalnim prizadevanjem za obnovo, še poroča AFP.