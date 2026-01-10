Protesti v Iranu ne pojenjajo. Sin odstavljenega šaha Pahlavija napoveduje vrnitev.

V Iranu so se v petek zvečer in ponoči v večjih mestih nadaljevali protestni shodi, ki državo pretresajo že skoraj dva tedna. Sin odstavljenega zadnjega iranskega šaha Reza Pahlavi, ki živi v ZDA, je pohvalil "veličastno" udeležbo na petkovih protestih in Irance pozval k bolj ciljno usmerjenim protestom in zavzetju mestnih središč. Po poročanju medijev naj bi režim v prestolnici ubil več kot 200 protestnikov.

"Naš cilj ni več samo, da gremo na ulice. Cilj je, da se pripravimo na zavzetje in prevzem nadzora nad mestnimi središči," je v videosporočilu na družbenih omrežjih dejal sin zadnjega iranskega šaha Mohameda Reza Pahlavija, odstavljenega leta 1979 po islamski revoluciji.

Pozval je k nadaljnjim protestom danes in v nedeljo ter dodal, da se "pripravlja na vrnitev v domovino" – na dan, za katerega verjame, da je "zelo blizu", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trgovski protesti prerasli v politične shode

Iran že skoraj dva tedna pretresa val protestov, ki sta ga sprožila poglabljajoča se gospodarska kriza in strm padec nacionalne valute, riala. V Teheranu so na ulice najprej odšli jezni trgovci, protesti pa so se nato razširili po vsej državi in prerasli v politične shode proti avtoritarni vladi islamske republike.

V petek zvečer in ponoči so se demonstracije v večjih iranskih mestih nadaljevale, kljub temu da prebivalci po vsej državi še vedno ostajajo brez dostopa do interneta. Iranske oblasti so ga blokirale v petek, po nadaljevanju protestov pa sporočile, da "vsedržavni izpad interneta" ostaja prisoten tudi po 36 urah.

Aktivisti so izrazili zaskrbljenost, da bi lahko izklop interneta prikril represijo oblasti. Po poročanju tujih medijev so pripadniki režima v prestolnici streljali na množico in ubili več kot 200 protestnikov, pri čemer se sklicujejo na zdravnika iz Teherana. Vendar teh podatkov ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

Potrjenih je več kot 50 smrtnih žrtev protestnikov. V spopadih z varnostnimi silami naj bi bilo ranjenih še več sto ljudi, pa je poročala organizacija Iran Human Rights (IHRNGO) s sedežem v Oslu.

Aktivisti so objavili tudi posnetek množice v severozahodnem teheranskem okrožju Saadat Abad pred požgano mošejo. "Brez panike. To ni kaos. To je 47 let besa. 47 let je islamistični režim po vsakem klicu Allahu Akbar z minaretov pobijal nedolžne Irance," je na X objavila izgnana iranska aktivistka Masih Alinejad.

Foto: Guliverimage Oblasti so sporočile, da je bilo ubitih več članov varnostnih sil.

Ajatola grozi protestnikom

V prestolnici Teheran so ljudje udarjali po loncih in skandirali protivladne slogane, med drugim tudi "smrt Hameneju". Protesti so potekali tudi v mestih Mašhad, Tabriz in Kom. V Hamedanu je moški mahal z iransko zastavo iz časa vladanja dinastije Pahlavi, na kateri sta upodobljena lev in sonce.

Vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je v petkovem govoru ostro napadel protestnike, ki jih je označil za "vandale", in prisegel, da islamska republika ne bo popustila. Krivdo za proteste in spodbujanje nemirov je pripisal ZDA, kar so zatem ponovili številni drugi iranski uradniki.

ZDA so nato v petek sporočile, da je iranski zunanji minister "zablodel" v izjavah, v katerih je Izrael in ZDA obtožil podžiganja protestov, še navaja AFP.

"Ta izjava je poskus odvračanja pozornosti od ogromnih izzivov, s katerimi se doma sooča iranski režim," je med obiskom v Libanonu dejal tiskovni predstavnik ameriškega State Departmenta. Državni sekretar Marco Rubio je medtem na omrežju X zapisal, da ZDA podpirajo "pogumne ljudi v Iranu".

Ameriški predsednik Donald Trump v petek znova ni izključil vojaškega posredovanja proti Iranu. "Iran je v velikih težavah. Zdi se mi, da ljudje prevzemajo nadzor nad nekaterimi mesti, kar se še pred nekaj tedni ni zdelo možno," je dejal Trump in ob tem iranskim voditeljem sporočil: "Bolje, da ne začnete streljati, ker bomo začeli streljati tudi mi."