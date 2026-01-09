V Iranu so se v četrtek zvečer v številnih mestih, med drugim v Teheranu in Mašhadu, množice udeležile protivladnih protestov, ki potekajo že več kot teden dni. Šlo naj bi za najbolj množične proteste v zadnjih letih, iranske oblasti pa so po vsej državi blokirale internetne povezave, poročajo tuje tiskovne agencije. Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek znova zagrozil, da bodo ZDA ukrepale za zaščito protestnikov, iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej pa mu je odgovoril, naj se raje osredotoči na vodenje lastne države.

"Iran ne bo odnehal," se je na ponovno grožnjo odzval ajatola Hamenej, ki še meni, da bi se moral Trump osredotočiti na vodenje lastne države.

BREAKING: Iran's Supreme Leader says Iran will not back down and Trump should focus on running his own country — The Spectator Index (@spectatorindex) January 9, 2026

Na posnetkih po sinočnjih protestih je mogoče slišati protestnike, ki pozivajo k strmoglavljenju iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja in vrnitvi Reze Pahlavija, izgnanega sina zadnjega iranskega šaha, strmoglavljenega v islamski revoluciji leta 1979. Pahlavi je svoje podpornike pozval k protestom, poroča BBC.

Protesti so se v četrtek okrepili v severovzhodnem mestu Mašhad, drugem največjem iranskem mestu. Prebivalci so povedali, da so varnostne sile proti protestnikom uporabile solzivec, priče pa so prizore opisale kot vojno, poroča DPA. Foto: Reuters

Internetna blokada

Iranske oblasti so v četrtek po vsej državi blokirale internetne povezave. Država je doživela internetni izpad, je sporočila mednarodna skupina za nadzor interneta NetBlocks, ki navaja, da je izpad sledil vrsti ukrepov digitalne cenzure.

Podatki internetnega podjetja Cloudflare kažejo, da se je podatkovni promet v četrtek zvečer zmanjšal za približno 90 odstotkov. Omejen dostop do internetnih povezav je ostal na voljo delu vladnih organov in varnostnemu aparatu, poroča DPA. Iranske oblasti so že med protesti v letih 2019 in 2022 omejile dostop do interneta, da bi preprečile širjenje fotografij, videoposnetkov in informacij, povezanih s protestniki.

Protesti že po vsej državi

Iran že več kot deset dni pretresa val protestov, ki sta ga sprožila poglabljajoča se gospodarska kriza in strm padec nacionalne valute, riala. V Teheranu so na ulice najprej odšli jezni trgovci, protesti pa so se nato razširili po vsej državi in prerasli v politične proteste proti avtoritarni vladi islamske republike.

Trump znova zagrozil, da bodo ZDA ukrepale za zaščito protestnikov

Ameriški predsednik Donald Trump, ki je minuli teden iranskim oblastem v primeru nasilja nad protestniki na družbenem omrežju Truth Social zagrozil s posredovanjem, češ da bodo ZDA zaščitile protestnike, je grožnjo v četrtek ponovil.

"Dal sem jim vedeti, da če bodo začeli ubijati ljudi, kar ponavadi počnejo med svojimi izgredi, /.../ jih bomo zelo močno udarili," je Trump dejal v četrtek objavljeni epizodi podkasta The Hugh Hewitt Show, poroča DPA. Tudi tokrat pa je pustil odprto vprašanje, kaj konkretno namerava storiti, poroča DPA.