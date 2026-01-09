Agent zvezne Službe za priseljevanje in carine (ICE) je v četrtek v Portlandu v zvezni državi Oregon ustrelil in ranil dva človeka, poročajo ameriški mediji.

Agenti so v Portlandu ustavili vozilo, ko so se identificirali, pa naj bi voznik zapeljal proti njim in jih skušal povoziti, je pojasnilo ministrstvo za domovinsko varnost. Eden od agentov je nato streljal. Po navedbah ministrstva naj bi bila potnika, ki sta bila v incidentu ranjena, povezana z venezuelsko tolpo Tren de Aragua.

Napovedani novi protesti

Mestni svetnik Portlanda Jamie Dunphy je za lokalno izpostavo televizije NBC dejal, da gre za del nastajajočega vzorca, ko agenti zvezne vlade povzročajo nemire po državi. "Dali jim bomo vedeti, da takšno obnašanje ni sprejemljivo. To je tiranija," je nadaljeval Dunphy in napovedal proteste.

"Še vedno smo v zgodnji fazi tega incidenta," pa je novinarjem povedal načelnik policije v Portlandu Bob Day. "Razumemo povečano čustveno napetost, ki jo mnogi čutijo po streljanju v Minneapolisu, vendar prosim skupnost, naj ostane mirna, medtem ko si prizadevamo izvedeti več," je dodal.

Župan Keith Wilson je medtem zvezne oblasti pozval, naj umaknejo svoje agente in prenehajo delovati, dokler ne bo končana preiskava streljanja.

Ustrelil mater treh otrok

Streljanje v Portlandu se je zgodilo le dan po tem, ko je agent ICE v sredo v Minneapolisu ubil 37-letno Renee Good v avtomobilu. Incident je sprožil proteste, ki jih je guverner Tim Walz označil za "domoljubno dolžnost".

Podpredsednik ZDA JD Vance je sicer v četrtek v Beli hiši dejal, da je Good sama kriva za svojo smrt. Njen nekdanji mož je za lokalne medije v Minneapolisu povedal, da je Good v sredo odložila enega od svojih treh otrok v šoli in se vračala domov, pri čemer je imela nekaj težav na zasneženi cesti.

Težave naj bi povzročili zvezni agenti po nepotrebnem, ker so zahtevali, da stopi iz vozila, vendar jih ni ubogala in je skušala odpeljati, nato pa jo je agent ICE ustrelil in ubil, poroča televizija ABC.

Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je dejala, da je bil agent ICE lani vpleten v incident, ko ga je med poskusom aretacije osumljeni nezakoniti priseljenec z avtomobilom nekaj časa vlekel po cesti. To je potrdil tudi Vance, ki je menil, da potem ni čudno, da je tokrat streljal na žensko.