Avtor:
K. M.

Nedelja,
21. 12. 2025,
8.16

Osveženo pred

8 minut

Nedelja, 21. 12. 2025, 8.16

Napadalci streljali pred barom: umrlo najmanj deset ljudi, zavladala vsesplošna panika

K. M.

Johannesburg | Motiv napada še ni znan, po policijski izjavi pa je napadalec naključno streljal na mimoidoče na ulicah nedaleč od Johannesburga. | Foto X/@kamleshdabhhi

Motiv napada še ni znan, po policijski izjavi pa je napadalec naključno streljal na mimoidoče na ulicah nedaleč od Johannesburga.

Foto: X/@kamleshdabhhi

Nedaleč o Johannesburga je je zavladala vsesplošna panika, potem ko so napadalci naključno streljali pred barom. V množičnem napadu je umrlo najmanj deset ljudi. Ta incident je drugi množični napad v Južni Afriki ta mesec.

Oboroženi napadalec je v napadu, ki se je zgodil v naselju Bekersdal, 40 kilometrov jugozahodno od Johannesburga, ubil najmanj deset ljudi in ranil še deset, je danes sporočila lokalna policija.

Motiv napada še ni znan, po policijski izjavi pa je napadalec naključno streljal na mimoidoče na ulicah nedaleč od Johannesburga, poroča CBS.

"Deset ljudi je umrlo. Nimamo natančnih podatkov o njihovi identiteti," je dejala policijska tiskovna predstavnica Brenda Muridili.

Kot poroča The Guardian, so napadalci iz dveh vozil "streljali na goste bara in med begom s kraja dogodka nadaljevali z naključnim streljanjem", piše v policijski izjavi.

Poškodovanih najmanj deset ljudi

Poškodovanih je bilo najmanj deset ljudi, ki so bili prepeljani v bolnišnico. To je že drugi množični napad v Južni Afriki ta mesec.  6. decembra so oboroženi moški vdrli v hostel blizu Pretorie in ubili 12 ljudi, vključno s triletnim otrokom.

Policija išče najmanj deset osumljencev

Policija je sporočila, da išče najmanj deset ljudi, osumljenih napada danes zjutraj.

Načelnik policije province Gauteng Fred Kekana je za CBS povedal, da je bilo po izjavah prič "devet osumljencev oboroženih s pištolami, eden pa je imel jurišno puško AK-47".

