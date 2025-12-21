Napadalci streljali pred barom: umrlo najmanj deset ljudi, zavladala vsesplošna panika

Nedaleč o Johannesburga je je zavladala vsesplošna panika, potem ko so napadalci naključno streljali pred barom. V množičnem napadu je umrlo najmanj deset ljudi. Ta incident je drugi množični napad v Južni Afriki ta mesec.

Oboroženi napadalec je v napadu, ki se je zgodil v naselju Bekersdal, 40 kilometrov jugozahodno od Johannesburga, ubil najmanj deset ljudi in ranil še deset, je danes sporočila lokalna policija.

[IN PICTURES]: A shooting in Bekkersdal, near Johannesburg, has left ten people dead and ten others wounded. South African police say unknown gunmen randomly targeted some victims. pic.twitter.com/APBnDTWBc5 — News Central TV (@NewsCentralTV) December 21, 2025

Motiv napada še ni znan, po policijski izjavi pa je napadalec naključno streljal na mimoidoče na ulicah nedaleč od Johannesburga, poroča CBS.

"Deset ljudi je umrlo. Nimamo natančnih podatkov o njihovi identiteti," je dejala policijska tiskovna predstavnica Brenda Muridili.

Kot poroča The Guardian, so napadalci iz dveh vozil "streljali na goste bara in med begom s kraja dogodka nadaljevali z naključnim streljanjem", piše v policijski izjavi.

Another tavern. Another killing ground.



Bekkersdal, South Africa, west of Johannesburg.

10 dead, around 20 shot after gunmen opened fire.



When public spaces in South Africa turn into execution zones,

it’s no longer crime.

It’s a warning of social collapse. pic.twitter.com/NVa3x8K7q2 — KAMLESH DABHHI (@kamleshdabhhi) December 21, 2025

Poškodovanih najmanj deset ljudi

Poškodovanih je bilo najmanj deset ljudi, ki so bili prepeljani v bolnišnico. To je že drugi množični napad v Južni Afriki ta mesec. 6. decembra so oboroženi moški vdrli v hostel blizu Pretorie in ubili 12 ljudi, vključno s triletnim otrokom.

Policija išče najmanj deset osumljencev

Policija je sporočila, da išče najmanj deset ljudi, osumljenih napada danes zjutraj.

Načelnik policije province Gauteng Fred Kekana je za CBS povedal, da je bilo po izjavah prič "devet osumljencev oboroženih s pištolami, eden pa je imel jurišno puško AK-47".