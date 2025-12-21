"Advent je samo še čas pričakovanj glede dohodka. Ko je vsega konec, pa iščete najučinkovitejše diete."

Splitsko-makarski nadškof Zdenko Križić je vernikom poslal božično poslanico, pri čemer pa je izrazil tudi razočaranje nad njimi.

Poleg tega, da jim je zaželel srečen božič in novo leto, je katoličane opozoril, da advent oziroma prihod leta ne sme biti le obdobje dobrih časov, ampak tudi trenutek srečanja z Bogom.

Advent je samo še čas zabave, gastronomije in velikih pričakovanj glede dohodka

"Smo v času tesnejših priprav na božič, ki ga imenujemo advent. Advent je slišen povsod. V vseh mestih, velikih in majhnih, ima advent svoje privilegirano mesto. Žal ne v smislu evangelijskega oznanila "Priprave poti Gospodu", temveč v smislu "dobre zabave", "dobrih časov", "odlične gastronomske ponudbe" in predvsem: velikih pričakovanj glede dohodka, ki naj bi ga "advent" prinesel mestu.

Z verskega vidika vse to nima nobene zveze z avtentično vsebino tega svetega cerkvenega časa. Res je, da je advent čas veselja, toda vprašanje je, ali lahko resnično govorimo o veselju, ki spreminja življenje, o veselju, ki ima trajne posledice v človekovi notranjosti?

Žal je vse to bolj podobno profanaciji in poganstvu predbožičnega časa. Ne moremo se znebiti občutka, da je tovrstno adventno praznovanje pravzaprav namenjeno zasenčenju krščanskega pomena božiča in njegovemu pomanjkanju. Ves čas slišimo, da advent v naših mestih traja do 7. januarja. Kot da božič ne obstaja, ni pomemben.

"Ko je vsega konec, iščete najučinkovitejše diete"

Tako je, če na božič gledamo le kot na čas zabave, obilnega obroka, okrašenih hiš, trgovin in ulic. In ko je vsega tega konec, ko se okraski odstranijo, luči ugasnejo in stojnice odstranijo, ostane le mračna monotonost in iskanje najučinkovitejše diete, da bi se čim hitreje vrnili k svoji predadventni teži, " je bil oster nadškof.

"Močne in vplivne države v Evropi so že zavrnile priznanje svojih krščanskih korenin in zavračajo svojo krščansko identiteto, ne glede na to, da nimajo nobene druge identitete. Ta odnos se vse bolj vsiljuje vsem drugim državam, ki večinoma molčijo, in človek dobi vtis, da se strinjajo. Ni presenetljivo, da nekatere trenutne analize napovedujejo "civilizacijski zaton" za Evropo v naslednjih dveh desetletjih. Ali so te trditve pretirane ali ne, bomo videli v ne tako oddaljeni prihodnosti. Ali bo to Prepozno? Se bomo pravočasno zbudili? Kje smo kot ljudstvo?," je vernike v božični poslanici nagovarjal nadškof.

"Ne smemo dovoliti, da nas božič zapusti le v zunanjem praznovanju: v hrani in pijači, v zabavah in razvedrilu, ampak naj bo to priložnost, da se za trenutek ustavimo v tišini pred skrivnostjo rojstva Božjega Sina, da najdemo nekaj časa za molitev in premišljevanje, saj nam bo Bog po tem razodel veliko tega, kar zadeva naše življenje, našo preteklost, sedanjost in prihodnost" je sklenil splitsko-makarski nadškof Zdenko Križić.