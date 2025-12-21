Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Nedelja,
21. 12. 2025,
10.20

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Zaradi spopadov s Tajsko v Kambodži razseljenih več kot pol milijona ljudi

Tajska, Kambodža, meja, civilisti, evakuacija, spopadi | Zaradi spopadov s sosednjo Tajsko je bilo v Kambodži v zadnjih dveh tednih razseljenih več kot pol milijona ljudi. | Foto Reuters

Zaradi spopadov s sosednjo Tajsko je bilo v Kambodži v zadnjih dveh tednih razseljenih več kot pol milijona ljudi.

Foto: Reuters

Zaradi spopadov s sosednjo Tajsko je bilo v Kambodži v zadnjih dveh tednih razseljenih več kot pol milijona ljudi, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Kot še navaja francoska tiskovna agencija AFP, je na Tajskem zaradi konflikta razseljenih približno 400 tisoč ljudi, spopadi pa so ta mesec terjali več kot 40 smrtnih žrtev.

Nasilje je ob meji med državama ponovno izbruhnilo nedolgo po podpisu mirovnega dogovora, ki sta ga državi dosegli ob posredništvu ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Na Tajskem je bilo od takrat ubitih najmanj 22 ljudi, v Kambodži pa 19, poroča AFP.

Kot je v današnji izjavi zapisalo kamboško notranje ministrstvo, več kot pol milijona prebivalcev Kambodže, vključno z ženskami in otroki, "trpi hude stiske zaradi prisilne razselitve z domov in šol, da bi ubežali topniškim granatam, raketam in bombardiranju iz zraka, ki ga izvajajo tajska letala F-16".

Po navedbah AFP državi v spopadih uporabljata tudi tanke, brezpilotnike in topništvo.

Upanje za novo premirje 

V jedru konflikta je spor o razmejitvi vzdolž 800-kilometrske meje med azijskima sosedama, določene v kolonialnih časih, ter lastništvu nekaj starodavnih templjev, ki ležijo na mejnem območju.

Strani za ponovni izbruh spopadov krivita druga drugo. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v petek izrazil upanje, da bosta do ponedeljka ali torka dosegli novo premirje.

Zunanji ministri držav Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean), vključno s Kambodžo in Tajsko, za ponedeljek načrtujejo pogovore v Kuala Lumpurju, da bi dosegli diplomatsko rešitev, še poroča AFP.

