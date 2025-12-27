Tajska in Kambodža sta danes sklenili dogovor o takojšnji prekinitvi ognja in se zavezali, da bosta končali smrtonosne spopade na obmejnem območju, ki so v zadnjih tednih terjali več kot 40 smrtnih žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Obe strani se strinjata s takojšnjo prekinitvijo ognja po podpisu te skupne izjave, ki začne veljati 27. decembra 2025 ob 12. uri (po lokalnem času) in vključuje vse vrste orožja, vključno z napadi na civiliste, civilne objekte in infrastrukturo ter vojaške cilje obeh strani," piše v izjavi, ki sta jo podpisala obrambna ministra obeh držav.

Državi v sporu že desetletja

Tajska in Kambodža sta se prav tako dogovorili, da bosta ustavili vse premike vojaških enot in civilistom, ki živijo v obmejnih območjih, omogočili čimprejšnjo vrnitev domov. Zavzeli sta se tudi za sodelovanje pri odstranjevanju min, Tajska pa bo v roku 72 ur vrnila 18 ujetih kamboških vojakov.

Tajski obrambni minister Nattaphon Narkphanit je pojasnil, da bo prvotno tridnevno obdobje veljalo za "obdobje opazovanja, da se potrdi, da je prekinitev ognja dejansko uveljavljena".

Državi sta zaradi razmejitve v času kolonializma že desetletja v sporu glede več delov ozemlja ob njuni več kot 800 kilometrov dolgi meji. Poleti so med njima izbruhnili spopadi, v katerih je bilo ubitih najmanj 43 ljudi, več kot 300.000 pa jih je moralo zapustiti svoje domove. Prvotni spopadi so se končali z dogovorom o prekinitvi ognja, a so kljub temu v začetku meseca znova izbruhnili spopadi med državama, v katerih je bilo ubitih najmanj 47 ljudi, več kot milijon ljudi pa je razseljenih.