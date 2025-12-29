Tajska obtožila Kambodžo kršitve premirja

Tajska je danes obtožila Kambodžo kršitve premirja, ki sta ga sosednji državi sklenili v soboto po treh tednih spopadov na obmejnem območju, pri čemer ji je očitala, da je nad tajsko ozemlje poslala več kot 250 dronov. Državi sta se sicer na pogovorih na Kitajskem zavezali k nadaljnjim prizadevanjem za utrditev premirja in vzpostavitvi zaupanja.

Tajska vojska je danes, manj kot 48 ur po doseženem dogovoru o prekinitvi ognja, sporočila, da so v nedeljo zvečer zaznali več kot 250 brezpilotnih letalnikov, ki so vdrli v tajski zračni prostor "s kamboške strani". Takšna dejanja predstavljajo provokacijo in kršitev ukrepov za zmanjšanje napetosti, je v izjavi dodala vojska.

V Phnom Penhu so medtem poskušali zmanjšati pomen incidenta, ki ga je kamboški zunanji minister Prak Sokhonn označil za "manjši problem". Kot je dejal Sokhonn, so se o tem pogovorili s tajsko stranjo in se dogovorili, da bodo zadevo takoj rešili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Več kot 40 mrtvih in pol milijona razseljenih

Tajska in Kambodža sta v soboto sklenili dogovor o takojšnji prekinitvi ognja in se zavezali, da bosta končali spopade na obmejnem območju, v katerih je bilo v zadnjih tednih ubitih več kot 40 ljudi, skoraj milijon pa jih je bilo razseljenih.

Zavezali sta se tudi, da bosta ustavili vse premike vojaških enot in civilistom, ki živijo v obmejnih območjih, omogočili čimprejšnjo vrnitev domov. Tajska naj bi v 72 urah, če bo premirje veljalo, vrnila 18 zajetih kamboških vojakov.

Tajska vojska je v izjavi danes še zapisala, da bo "morda morala ponovno premisliti o svoji odločitvi glede izpustitve 18 kamboških vojakov", odvisno od razmer.

Foto: Reuters Nove obtožbe Bangkoka postavljajo pod vprašaj trajno premirje med Tajsko in Kambodžo, katerih zunanja ministra sta danes na Kitajskem zaključila dvodnevne pogovore, namenjene ponovni vzpostavitvi medsebojnega zaupanja in izboljšanju odnosov med državama.

Tajska in Kambodža nameravata nadaljevati prizadevanja za ublažitev konflikta, je danes poročala kitajska tiskovna agencija Xinhua sklicujoč se na skupno izjavo, objavljeno po tristranskem srečanju, ki ga je v provinci Yunnan gostil kitajski zunanji minister Wang Yi.

Državi sta se dogovorili, da bosta sodelovali pri utrjevanju dogovora o prekinitvi ognja, še naprej krepili komunikacijo in obnovili politično zaupanje, Kitajska pa se je strinjala, da bo ta proces še naprej podpirala, še navaja Xinhua.

Phnom Penh pa je danes sporočil, da je Tajsko pozval, naj se v začetku januarja pridruži še enemu dvostranskemu srečanju v Kambodži, da bi razpravljali o nadaljevanju razmejitvenih del ob njuni več kot 800 kilometrov dolgi meji, kjer občasno prihaja do spopadov glede več spornih delov ozemlja.