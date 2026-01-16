Predsednik Emmanuel Macron se je na svojem letnem nagovoru francoskim vojakom pojavil z rdečim očesom. Kaj se mu je zgodilo, ni razkril, je pa svojo težavo primerjal s pesmijo Eye of the Tiger, češ da je to znak odločnosti. Pozval je k okrepitvi vojaške moči države in opozoril, da lahko Francija v tem "brutalnem svetu" ostane svobodna le, če se je drugi bojijo, poročajo tuji mediji.

Pred uradnim nagovorom francoskim vojakom je Macron nosil sončna očala. "Prosim, oprostite mi neprivlačen videz očesa. Seveda gre za nekaj povsem neškodljivega," pa je dejal med govorom in dodal: "Vzemite to kot nenamerno sklicevanje na pesem Eye of the Tiger. To je znak odločnosti."

Več denarja za obrambo

Svoj novoletni nagovor vojakom v vojaškem oporišču na jugu Francije je predsednik izkoristil za napoved, da bo država več denarja porabila za obrambo. Dejal je, da želi načrte za obrambni proračun v višini 64 milijard evrov z leta 2030 prestaviti na leto 2027, pri čemer bo za pospešitev oborožitve Francije letos na voljo 3,5 milijarde evrov.

V kontekstu vojne v Ukrajini in napetosti na Grenlandiji je opozoril, da "med nekaterimi na svetu vlada nov kolonializem". "Zgodovina ne odpušča ne slabih priprav ne šibkosti," je dejal Emmanuel Macron in še enkrat potrdil, da bodo francoski vojaki poslani na Grenlandijo, da bi v skupni misiji z evropskimi silami okrepili tamkajšnjo varnost.

Svoj novoletni nagovor vojakom v vojaškem oporišču na jugu Francije je predsednik izkoristil za napoved, da bo država več denarja porabila za obrambo. Foto: Reuters