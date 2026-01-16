Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Petek,
16. 1. 2026,
7.31

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
predsednik Emmanuel Macron vojska Francija

Petek, 16. 1. 2026, 7.31

5 minut

Kaj se je zgodilo Emmanuelu Macronu?

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Emmanuel Macron | "Prosim, oprostite mi neprivlačen videz očesa. Seveda gre za nekaj povsem neškodljivega," je med govorom dejal Macron. | Foto Reuters

"Prosim, oprostite mi neprivlačen videz očesa. Seveda gre za nekaj povsem neškodljivega," je med govorom dejal Macron.

Foto: Reuters

Predsednik Emmanuel Macron se je na svojem letnem nagovoru francoskim vojakom pojavil z rdečim očesom. Kaj se mu je zgodilo, ni razkril, je pa svojo težavo primerjal s pesmijo Eye of the Tiger, češ da je to znak odločnosti. Pozval je k okrepitvi vojaške moči države in opozoril, da lahko Francija v tem "brutalnem svetu" ostane svobodna le, če se je drugi bojijo, poročajo tuji mediji.

Pred uradnim nagovorom francoskim vojakom je Macron nosil sončna očala. "Prosim, oprostite mi neprivlačen videz očesa. Seveda gre za nekaj povsem neškodljivega," pa je dejal med govorom in dodal: "Vzemite to kot nenamerno sklicevanje na pesem Eye of the Tiger. To je znak odločnosti."

Več denarja za obrambo

Svoj novoletni nagovor vojakom v vojaškem oporišču na jugu Francije je predsednik izkoristil za napoved, da bo država več denarja porabila za obrambo. Dejal je, da želi načrte za obrambni proračun v višini 64 milijard evrov z leta 2030 prestaviti na leto 2027, pri čemer bo za pospešitev oborožitve Francije letos na voljo 3,5 milijarde evrov.

V kontekstu vojne v Ukrajini in napetosti na Grenlandiji je opozoril, da "med nekaterimi na svetu vlada nov kolonializem". "Zgodovina ne odpušča ne slabih priprav ne šibkosti," je dejal Emmanuel Macron in še enkrat potrdil, da bodo francoski vojaki poslani na Grenlandijo, da bi v skupni misiji z evropskimi silami okrepili tamkajšnjo varnost.

Svoj novoletni nagovor vojakom v vojaškem oporišču na jugu Francije je predsednik izkoristil za napoved, da bo država več denarja porabila za obrambo. | Foto: Reuters Svoj novoletni nagovor vojakom v vojaškem oporišču na jugu Francije je predsednik izkoristil za napoved, da bo država več denarja porabila za obrambo. Foto: Reuters

Rasmus Jarlov
Novice Danski politik napoveduje: To bo vojna, Američani bodo morali na Grenlandiji streljati na danske vojake
Francija, vojska, vojaki, francoska vojska, francoski vojaki
Novice Še ena evropska država začela nabor za služenje vojaškega roka
Emmanuel Macron
Novice Macron: Obračajo se stran od zaveznikov
predsednik Emmanuel Macron vojska Francija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.