Zbirajo donacije za Vinka Vasleta, ki je za Niko Kovač zapisal, da je fuk*****

Upokojeni novinar Vinko Vasle je bil na okrajnem sodišču v Kranju obsojen žalitve Nike Kovač zaradi zapisa na omrežju X: "Kaj ti je deklica, kaj si tak fuknjena. Nič mi ni, sam tableta mi včas popusti." Vasle se je pritožil na višje sodišče, ki je v celoti sledilo sodbi iz Kranja in mu naložilo 1.200 evrov kazni in sodne stroške, vključno s pritožbenimi, kar naj bi znašalo 2.100 evrov. Na desničarskem portalu Demokracija so se odločili Vasletu pomagati z zbiranjem donacij.

Vasle se je po dveh izgubljenih bitkah v Sloveniji po pisanju portala odločil, da gre s pritožbami dalje – na Evropsko sodišče za človekove pravice, saj meni, da je bil njegov zapis zgolj "humoren" in da je Nika Kovač absolutno javna osebnost, "vseprisotna levičarska aktivistka", ki zaradi te vloge nad takšnim zapisom ni mogla biti razžaljena. Slovenska sodišča so na prvi in drugi stopnji presodila drugače.

Informacijo o sodbi višjega sodišča so potrdili tudi v Inštitutu 8. marec. V objavi na Facebooku so poudarili, da je ta odločitev pomembna, ker jasno sporoča, da je kritična razprava v vsakem demokratičnem prostoru dopustna in pričakovana. "A obstaja jasna meja: objave, ki ne pomenijo kritike dela ali argumentov, temveč služijo zgolj blatenju in poniževanju človeka, prestopijo meje dopustnega in nimajo mesta v demokratični razpravi," so zapisali.