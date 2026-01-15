Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Četrtek,
15. 1. 2026,
16.17

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,71

Natisni članek

Natisni članek
sodišče Inštitut 8. marec Nika Kovač

Četrtek, 15. 1. 2026, 16.17

1 ura, 19 minut

Zbirajo donacije za Vinka Vasleta, ki je za Niko Kovač zapisal, da je fuk*****

Avtor:
P. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,71
Nika Kovač in Vinko Vasle | Vinko Vasle je delil sliko Nike Kovač in zapisal: “Kaj ti je deklica, da si tak fuknjena? Nič mi ni, sam tableta mi včas popusti.” | Foto STA

Vinko Vasle je delil sliko Nike Kovač in zapisal: “Kaj ti je deklica, da si tak fuknjena? Nič mi ni, sam tableta mi včas popusti.”

Foto: STA

Upokojeni novinar Vinko Vasle je bil na okrajnem sodišču v Kranju obsojen žalitve Nike Kovač zaradi zapisa na omrežju X: "Kaj ti je deklica, kaj si tak fuknjena. Nič mi ni, sam tableta mi včas popusti." Vasle se je pritožil na višje sodišče, ki je v celoti sledilo sodbi iz Kranja in mu naložilo 1.200 evrov kazni in sodne stroške, vključno s pritožbenimi, kar naj bi znašalo 2.100 evrov. Na desničarskem portalu Demokracija so se odločili Vasletu pomagati z zbiranjem donacij.

Vasle se je po dveh izgubljenih bitkah v Sloveniji po pisanju portala odločil, da gre s pritožbami dalje – na Evropsko sodišče za človekove pravice, saj meni, da je bil njegov zapis zgolj "humoren" in da je Nika Kovač absolutno javna osebnost, "vseprisotna levičarska aktivistka", ki zaradi te vloge nad takšnim zapisom ni mogla biti razžaljena. Slovenska sodišča so na prvi in drugi stopnji presodila drugače.

Informacijo o sodbi višjega sodišča so potrdili tudi v Inštitutu 8. marec. V objavi na Facebooku so poudarili, da je ta odločitev pomembna, ker jasno sporoča, da je kritična razprava v vsakem demokratičnem prostoru dopustna in pričakovana. "A obstaja jasna meja: objave, ki ne pomenijo kritike dela ali argumentov, temveč služijo zgolj blatenju in poniževanju človeka, prestopijo meje dopustnega in nimajo mesta v demokratični razpravi," so zapisali.

Nika Kovač, Janez Janša
Novice Nika Kovač o Janši: Spravljaš se na ljudi, ki pomagajo drugim
Nika Kovač
Novice Gremo volit: Nika Kovač poziva k sodelovanju
sodišče Inštitut 8. marec Nika Kovač
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.