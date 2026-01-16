Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Petek,
16. 1. 2026,
9.21

evropsko prvenstvo EP v rokometu 2026 EP v rokometu 2026 Črna gora Uroš Zorman slovenska rokometna reprezentanca rokomet

EP v rokometu 2026 (m), 2. dan

Slovenci evropsko prvenstvo odpirajo proti Črni gori

Slovenski rokometaši bodo prvenstvo odprli s tekmo proti Črni gori.

Slovenski rokometaši bodo prvenstvo odprli s tekmo proti Črni gori.

Foto: RZS

Slovenska rokometna reprezentanca bo uvodno tekmo evropskega prvenstva v Oslu odprla ob 18. uri proti Črni gori. Slovence, ki jim poškodbe in odpovedi pred prvenstvom niso prizanašale, zanima le zmaga.

slovenska rokometna reprezentanca : Severna Makedonija
Sportal Slovenski strateg se čudi: Vse skupaj je res že kar na meji neverjetnega
Uroš Zorman
Sportal Uroš Zorman opozarja #video

Slovenske rokometaše na začetku čakajo nastopi v skupini D, ki jo bo gostila norveška prestolnica Oslo. V prvem krogu se bodo v petek ob 18. uri pomerili s Črnogorci, z dnevom premora pa sledita še obračuna s Švicarji in Ferskimi otoki. Slovenija se je s Črno goro nazadnje pomerila pred tremi leti na zadnji tekmi svetovnega prvenstva na Poljskem. V Krakovu je bila boljša z 31:23. 

"Zmaga je praktično obveza. Vse bomo naredili zanjo in pustili srce na igrišču," je v izjavah za predstavnike medijev v Oslu dejal Domen Novak, Jože Baznik pa dodal: "Želimo si zmage, ob tem pa tudi lepe predstave in da popravimo stvari s pripravljalnih tekem, ko smo nihali v ravni igre. Na prvih dveh tekmah je bila v prvem polčasu naša energija slaba, na zadnji tekmi nam je te morda nekoliko pošlo v drugih 30 minutah. Zdaj bi radi to povezali na vseh 60 minut."

Prvi dve mesti iz vsake izmed šestih skupin vodita v glavni del tekmovanja, kjer bo nato 12 ekip igralo v skupinah I in II, iz teh pa bosta po dve najboljši šli v polfinale, tretjeuvrščeni pa bosta igrali za peto mesto.

Vsi boji za kolajne bodo v danskem Herningu.

EP v rokometu 2026, 2. dan

Petek, 16. januar:

Lestvice:

