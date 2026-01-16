Uroš Zorman si je oddahnil: Nismo pričakovali tega

Slovenski rokometaši so na prvi tekmi skupine D evropskega prvenstva po infarktni končnici z 41:40 ugnali Črno goro in si zagotovili prvi dve točki na letošnjem turnirju. "Zdaj bo lažje, led je prebit," je v pogovoru za TV Slovenija po koncu povedal kapetan Blaž Janc, ki je dosegel osem zadetkov.

Čeprav je bilo vse prej kot preprosto, pa so Slovenci na prvi tekmi letošnjega evropskega prvenstva prišli do tistega, kar so si želeli. V svoj žep so po zahtevni tekmi s Črno goro pospravili dve točki in prvo zmago na letošnjem velikem tekmovanju. Selektor Uroš Zorman je že pred srečanjem poudarjal, da so prve tekme vedno najtežje, še posebej to velja v tem primeru, ko so za Slovenijo nastopili številni debitanti in ob številnih poškodbah in odpovedih manj izkušeni rokometaši, ki pa so na koncu našli recept za zmago.

"Nismo pričakovali takšne tekme z 81 zadetki, bilo je res veliko strelov in tudi golov. Na koncu pa smo spet pokazali naš karakter, pomembni sta ti dve točki in zmaga. Led je prebit in verjamem, da bo zdaj za nekatere igralce precej lažje. Mi se nismo dogovorov držali tako dobro, kot bi se morali. Na žalost, ampak tukaj nimamo kaj, zmaga je na koncu zmaga," je v prvem komentarju po tekmi dejal selektor Uroš Zorman.

"Na koncu smo spet pokazali naš karakter, pomembni sta ti dve točki in zmaga," je dejal Zorman. Foto: Guliverimage

Srečanje je v zadnji minuti v na videz že skorajda nerešljivem položaju z zadetkom iz devetih metrov odločil Borut Mačkovšek, obrambo pa je v pomembnem trenutku prispeval še Jože Baznik, ki sicer pred tem, tako kot njegov reprezentančni kolega Miljan Vujović, ni bil pretirano razpoložen. "Tekma je bila zelo utrujajoča, od samega začetka je bil tempo visok, dosti se je teklo. Danes v obrambi nismo bili na primerni ravni, tudi naši vratarji na žalost ne. Ne vem, koliko golov smo dobili z devetih metrov. Ampak to je prva tekma, vedno je malo živčnosti, ampak na našo srečo smo si priskrbeli ti dve točki, ki sta bili krvavo zasluženi. Vesel sem, da je šel zadnji strel v mrežo," je po zmagi dejal Mačkovšek.

"Pričakovali smo, da bo težko. Na to smo se pripravili. Vemo, da je evropsko prvenstvo poseben nivo, izkušnje tukaj pomenijo ogromno. Kot smo rekli: prve tri tekme v skupini bomo garali na maksimum, potem pa bomo videli, kam nas to pripelje," je v pogovoru za TV Slovenija še dodal Zorman.

Gol Mačkovška:

Slovenci so v prvem polčasu večkrat vodili s tremi zadetki prednosti, a so sledile napake v valovih, ki so jih Črnogorci znali izkoristiti in se vračali v igro. "Enostavno se znajdemo v situaciji, ko pravim, da smo malo v metuljčkih. Enostavno jim podarjamo žoge, oni pa v desetih sekundah izničijo celotno prednost. V drugem polčasu so nas ujeli, ampak smo se vrnili. Če je to trema ali kaj drugega, ne vem, ampak nimamo še tistega pravega ubijalskega instinkta, da bi tekmo dokončali. Podarjamo žoge. Tudi v drugem polčasu smo imeli napade za +2, za +3, pa nam malo manjka konkretnejši zaključek. Ampak vseeno, fantom čestitam za borbo do konca. Ni bilo lahko, sploh ko smo bili v zaostanku v drugem polčasu. Pokazali smo karakter," je za TV Slovenija še sklenil Zorman.

Foto: RZS

Najboljša strelca sta bila na koncu Domen Makuc in Domen Novak s po devetimi goli, kapetan Blaž Janc jih je dodal osem. "Ni bilo čisto tako, kot smo si zamislili oziroma želeli. Napeta končnica, na koncu sladka zmaga z enim zadetkom razlike. Najbolj sem ponosen na to, da kljub temu, da smo imeli zelo težke trenutke, oni so vodili, nadzirali tekmo, povedli in držali prednost, na koncu nismo dovolili, da nas zlomijo. To je karakter ekipe. Kot kapetan sem ponosen, da smo zdržali pritisk in na koncu zmagali. Mislim, da nam ta zmaga daje potrditev, da smo na pravi poti," je za TV Slovenija povedal Janc.

"Dokler ni konec, nimaš zmage v žepu in danes se je to pokazalo. Borili smo se do konca, dihali eden za drugega. Na koncu smo več kot zasluženo zmagali. Zdaj bo lažje, led je prebit. Vsi smo lahko malce bolj sproščeni. To je tudi pokazatelj, da smo na pravi poti, kljub temu da imamo veliko manjkajočih igralcev. Danes so nekateri prevzeli odgovornost, ki je morda sicer ne bi. Gremo dalje," je še dodal Janc.

Slovenija bo naslednjo tekmo v Oslu odigrala v nedeljo ob 20.30 proti Švici, za konec prvega dela pa jo v torek čaka še spopad s Ferskimi otoki (20.30).

Preberite še: