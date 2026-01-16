Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., Š. L.

Petek,
16. 1. 2026,
19.44

Osveženo pred

15 minut

EP v rokometu 2026 (m), 2. dan

Slovenci po drami in odločilnem golu Mačkovška do prigarane prve zmage

Slovenski rokometaši so prvenstvo odprli s tesno zmago. | Foto Profimedia

Slovenski rokometaši so prvenstvo odprli s tesno zmago.

Foto: Profimedia

Slovenska rokometna reprezentanca je na uvodni tekmi evropskega prvenstva v Oslu z 41:40 (19:18) slavila proti Črni gori. Odločilen gol za zmago Slovenije je v zadnji minuti z devetih metrov dosegel Borut Mačkovšek. Selektor Zorman v šestnajsterico za obračun ni uvrstil Tarika Mlivića (Slovan) in Lana Grbića (Trimo Trebnje).

Petek, 16. januar:

slovenska rokometna reprezentanca : Severna Makedonija
Sportal Slovenski strateg se čudi: Vse skupaj je res že kar na meji neverjetnega

Slovenska izbrana vrsta je dobila zelo pomembno prvo tekmo prvega dela EP. S tem je korak bližje nadaljevanju prvenstva, ki bo s tekmeci iz skupine E in F potekalo v švedskem Malmöju. Precej okrnjena slovenska zasedba je imela v prvem polčasu precej težav v obrambi, manjkal je prispevek vratarjev, v drugem delu pa prav veliko drugače ni bilo, le da so Slovenci ob koncu ujeli tekmece in izvlekli zmago.

Za Slovenijo je prva dva zadetka na prvenstvu dosegel kapetan Blaž Janc, po sedemmetrovki Domna Novaka pa je Slovenija prvič na obračunu po slabih petih minutah povedla z dvema zadetkoma prednosti (4:2). V deveti minuti je Novak po istem scenariju zadel za vodstvo s 7:4.

Slovenci so nato držali vodstvo, a so po nekaterih napakah Črnogorci v 16. minuti izid poravnali na 10:10. Po nekaj izenačenih minutah so varovanci Uroša Zormana znova dodali na plin, v 23. minuti je na 15:12 povišal Kristjan Horžen. Po novem valu napak slovenske izbrane vrste so Črnogorci z nekaj lahkimi zadetki izid tik pred koncem prvega polčasa poravnali na 18:18. Izid prvega polčasa za vodstvo Slovenije z 19:18 je z zadetkom v prazno mrežo postavil Novak. Črna gora v prvem polčasu ni vodila niti enkrat, Janc je prvi polčas končal s šestimi goli, enega manj je prispeval Domen Makuc. Slovenci so pogrešali predvsem prispevek obeh vratarjev.

Domen Makuc je v prvem polčasu dosegel pet golov. | Foto: RZS

V drugem polčasu so Črnogorci v 35. minuti po golu Luke Vujovića prvič na tekmi povedli (22:21). Zatem se je prednost povzpela na 25:23. Sledile so minute Črnogorcev, v 49. minuti pa je izid na 32:32 poravnal Domen Makuc. V izjemno napetem nadaljevanju je štiri minute pred koncem pomembno obrambo vknjižil Jože Baznik, na drugi strani pa je Novak s svojim devetim golom povišal vodstvo Slovenije na 39:37. 

V napeti končnici so eno redkih Baznikovih obramb Slovenci le izkoristili za +2 (39:37), a si nato na drugi strani privoščili izključitev in sedemmetrovko, ki jo je, kot vse prej, izkoristil Miloš Vujović. Toda tudi Slovenci so bili s sedmih metrov zanesljivi. 40. gol je zadel Domen Makuc, a v Oslu mirne končnice vseeno ni bilo. V zadnji minuti je napad Slovencev prekinil Zorman z minuto odmora, po njej pa je živčnost vendarle po dvignjeni roki z zadnjo podajo in natančnim strelom z devetih metrov razblinil Borut Mačkovšek. Na koncu so Črnogorci še zadeli, a zmaga z 41:40 je ostala v rokah Slovencev. 

Najboljša strelca sta bila na koncu Domen Makuc in Domen Novak vsak z devetimi goli, Blaž Janc jih je dodal osem, medtem ko je pri Črnogorcih 11 golov dosegel Branko Vujović.

Slovenija, ki jo je tribunah Unity Arene spremljalo okoli 70 rojakov, bo naslednjo tekmo v Oslu odigrala v nedeljo ob 20.30 proti Švici, za konec prvega dela pa jo v torek čaka še spopad s Ferskimi otoki (20.30). Drevi bo v norveški prestolnici za konec prvega kroga v skupini D še obračun Fercev in Švicarjev (20.30).

Prvi dve mesti iz vsake izmed šestih skupin vodita v glavni del tekmovanja, kjer bo nato 12 ekip igralo v skupinah I in II, iz teh pa bosta po dve najboljši šli v polfinale, tretjeuvrščeni pa bosta igrali za peto mesto.

Vsi boji za kolajne bodo v danskem Herningu.

Seznam slovenske izbrane vrste za tekmo s Črno goro: 

Vratarja: Jože Baznik (PAUC), Miljan Vujović (Stuttgart)
Krila: Tim Cokan (Slovan), Tilen Kodrin (Gummersbach), Domen Novak (Flensburg), Staš Slatinek Jovičić (Slovan)
Zunanji: Timotej Grmšek (Trimo Trebnje), Nik Henigman (Pelister), Blaž Janc (Barcelona), Andraž Makuc (Celje Pivovarna Laško), Domen Makuc (Barcelona), Domen Tajnik (Pelister), Borut Mačkovšek (Szeged)
Krožni napadalci: Kristjan Horžen (Gummersbach), Matic Suholežnik (Slovan), Stefan Žabić (Slovan)

EP v rokometu 2026, 2. dan

Petek, 16. januar:

Lestvice:

