Potem ko so se pred desetimi dnevi končale olimpijske igre, bodo na istih prizoriščih v Milanu in Cortini čez nekaj dni tekmovanja začeli še najboljši športniki invalidi na paraolimpijskih igrah. Slovenijo bosta zastopala dva športnika, alpski smučar Jernej Slivnik in smučarska tekačica Tabea Dolžan.

Na prejšnjih zimskih paraolimpijskih igrah je imela Slovenija vselej zelo majhno ekipo, samo z enim aktivnim udeležencem, vsi so bili alpski smučarji. Letos bo drugače, saj bo prvič v slovenski zgodovini na zimski izvedbi iger nastopila tudi tekmovalka.

"Zagotovili smo pogoje za naša športnika na zanju največjem tekmovanju. S strokovnim vodstvom smo naredili načrte priprav, zdaj smo tik pred odhodom na igre. Pomembno je, da sta zdrava, veseli smo, da gremo pripravljeni," je na novinarski konferenci pred odhodom ekipe v Italijo dejal predsednik krovne zveze za šport invalidov Slovenije - slovenskega paralimpijskega komiteja Damijan Lazar.

Foto: Daniel Novakovič/STA

"Zahvaljujemo se tudi medijem, da nas spremljate, pomembno je, da tudi paraolimpijske igre dobijo dovolj medijske podpore. Želim, da ekipa pokaže svoje najboljše zmožnosti, prepričan sem, da bodo dali vse od sebe ter da bo to zgodba o uspehu. Zadovoljni bomo z vsem, kar bodo pokazali za Slovenijo," je še dodal Lazar.

"Nimam nekih pričakovanj. Grem na igre pokazat, kaj se je delalo, kaj sva s trenerjem trenirala vsa ta leta. Zadnje dni sva bila v domači Planici, kjer so razmere odlične," je dejala novinka na igrah Tabea Dolžan.

Foto: Daniel Novakovič/STA

"Izkoristil sem vse, kar sem lahko. Vesel sem, da je bila po nekaj letih tudi zima doma dobra, tako da sem imel zelo dobre pogoje v Kranjski Gori, opravila sva dobro delo. Želim si, da bom ostal tako sproščen, kot sem zdaj. Če pogledam, kako sem se počutil pred osmimi leti in zdaj, je razlika velika. Želim le pokazati najboljše vožnje," pa je samozavesten Jernej Slivnik, ki odhaja že na tretje igre.

Njegov trener je Roman Podlipnik: "Jernej je glede na težave prejšnjih let dobro pripravljen, letos teh skoraj ni bilo. Vrnil se je že na raven, na kateri je bil pred težavami, tako da verjamem, da bo dobro odpeljal. To je potrdil tudi na tekmah, kjer je lovil normo za hitre discipline. Bil je uspešen v superveleslalomu, kar bo še dodatna samozavest."

Foto: Daniel Novakovič/STA

Erik Raduha pa je trener Tabee Dolžan: "Tabea je že lep čas brez zdravstvenih težav, z izjemo manjše poškodbe na zadnji tekmi svetovnega pokala, a smo to že sanirali, tako da sva opravila tudi dobre priprave v Planici. Čakata jo sprint in desetkilometrska preizkušnja, za obe bo dovolj časa, da se ustrezno pripraviva."

Vodja slovenske ekipe bo Roman Jakič, ki ima tudi že precej izkušenj na tej funkciji. "Vesel sem, da imamo na teh igrah tekmovalca in tekmovalko ter da imamo prvič na igrah žensko predstavnico. Tudi strokovna ekipa je malo večja, imeli bomo tudi zdravnika fizioterapevta, pa še nekaj ljudi imamo, da se bosta lahko tekmovalca pripravila in dobro nastopila," je načrte razkril Jakič.

Logistični zalogaj bo sicer kar velik, večji del ekipe bo nastanjen v Cortini, v Predazzu pa bo tekaški del. Razdalja med krajema je dve uri in pol vožnje, a bodo v slovenski ekipi skušali zagotoviti oskrbo za oba.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Na predstavitvi eki sedežu krovne zveze v Ljubljani so obema udeležencema predali tudi simbolična darila in spodbudna pisma, ki so jih, tako kotpe na olimpijcem, pripravili otroci iz rehabilitacijskega centra URI Soča.

Igre se bodo začele v petek, 6. marca s slavnostnim odprtjem v Veroni. Za slovenska udeleženca pa bodo najpomembnejši dnevi 9., 10., 11. in 13. marec.

Oba bosta imela po dva nastopa. Dolžan bo 10. marca začela na sprintu, dan pozneje pa nastopila še na desetkilometrski klasični preizkušnji, Slivnik pa bo prvič na igrah nastopil tudi v superveleslalomu, ki bo 9. marca, 13. marca pa ga čaka še nastop v veleslalomu.