Liga Aba ponudila podporo ekipi Dubaja, usoda prihodnjih tekem zaenkrat nejasna

Vodstvo košarkarske lige Aba je ponudilo vso podporo zasedbi Dubaja, za katero igra tudi slovenski reprezentant Klemen Prepelič, s klopi pa ga vodi Jurica Golemac. Po povračilnih napadih Irana, katere tarča so bili tudi Združeni arabski emirati, je nejasna usoda prihodnjih tekem ekipe. V ZAE so obtičali tudi nekatere druge ekipe in športniki.

Za zdaj še ni jasno, kakšne rešitve bo v sodelovanju s klubom iz ZAE pripravilo vodstvo lige Aba, je pa klubu ponudilo vso podporo pri reševanju nastalega položaja. Dubajska zasedba bi se sicer morala v nedeljo, 8. marca, v Ljubljani pomeriti proti Cedeviti Olimpiji. Naslednjo domačo tekmo bi morala igrati 15. marca proti Crveni zvezdi.

O položaju v Dubaju je po tekmi proti Češki v kvalifikacijah za SP spregovoril tudi Prepelič, ki je zaradi reprezentančnih obveznosti še pred začetkom napadov v regiji zapustil ZAE, tam pa je ostala njegova družina. "Ni mi lahko," je priznal po tekmi na Češkem.

"Nisem bil z glavo pri stvari. Moja družina z dvema otrokoma je v Dubaju. Jaz sem tukaj. Ob polčasu sem si le dopovedal, da na daljavo ne morem pomagati. Lahko pa pomagam Sloveniji," je medtem za Sportklub povedal Prepelič, ki je Sloveniji v zadnjih dneh pomagal do dveh pomembnih zmag.

Evroliga išče rešitve

Tudi vodstvo evrolige, najmočnejšega evropskega klubskega košarkarskega tekmovanja, za zdaj še ni sporočilo odločitve glede Dubaja, je pa ob začetku izraelskih in ameriških napadov na Iran zaradi zaostrene situacije na Bližnjem vzhodu odpovedalo za torek načrtovano zaostalo tekmo 21. kroga med izraelskim Hapoelom iz Tel Aviva in Parizom.

"Evroliga pozorno spremlja položaj prizadetih ekip in skuša najti najboljše možne rešitve v sporedu. Nadaljnje informacije bodo znane v prihodnjih dneh," so zapisali na spletni strani evrolige.

Za zdaj je vprašljiva tudi medsebojna tekma obeh izraelskih predstavnikov Maccabija in Hapoela v Tel Avivu v četrtek, 5. marca, medtem ko bi moral Dubaj isti dan gostovati pri Partizanu v Beogradu.

Evroliga je po posredovanju lokalnih oblasti v Izraelu naslednje domače tekme Maccabija proti Fenerbahčeju in Anadolu Efesu prestavila v Beograd, tekmo Hapoela proti Fenerbahčeju pa v bolgarsko Sofijo.

Evroliga je "zaradi varnosti vseh vpletenih" najprej prekinila nato pa tudi odpovedala mladinski kvalifikacijski turnir evropskih klubov v Abu Dabiju.

Na območju, ki so bili tarča povračilnih napadov Irana, pa je tako kot na tisoče drugih potnikov obtičalo tudi nekaj športnikov, mnogi pa so morali preusmeriti načrtovane lete z Bližnjega vzhoda.

Na letališču obtičali tudi člani podpornega soebja F1

Po pisanju Guardiana je moralo to storiti tudi več 100 članov podpornega osebja ekip F1 in organizacije tekmovanja, ki se bo začelo ta konec tedna v avstralskem Melbournu.

Med drugimi je v Dubaju obtičal udi zmagovalec tamkajšnjega teniškega turnirja Rus Danil Medvedjev. "Položaj je neobičajen, edina stvar, ki je jasna, je ta, da je zračni prostor zaprt. Zato nihče ne ve, kdaj bomo lahko odleteli," je, kot ga navaja spletna stran Tennis up to date dejal Moskovčan.

