Andraž Šporar ostro odgovoril novinarju: Ne norčujte se iz njega!

Konec februarja so blesteli slovenski nogometaši na Hrvaškem, prejšnji konec tedna pa je bil v znamenju reprezentančnih napadalcev, ki pred marčevskimi prijateljskimi obračuni kažejo odlično formo. Poleg Benjamina Šeška je v Bratislavi sijajno partijo odigral Andraž Šporar, po dolgem času se je med strelce na Švedskem vpisal Nino Žugelj, za novo zmago Sigme pa je na Češkem poskrbel Danijel Šturm.

Boštjan Cesar se pred svojim selektorskim debijem na klopi slovenske izbrane vrste ukvarja s sladkimi skrbmi. Če se je v letu 2025 zgodilo kar nekaj reprezentančnih akcij, ko v četi Matjaža Keka ni bilo izrazito razpoloženega napadalca, se zdaj zdi, da bitka za mesta v napadu Slovenije že dolgo ni bila tako ostra.

Benjamin Šeško na očeh svetovne nogometne javnosti postaja zvezdnik Manchester Uniteda in je eden najbolj vročih napadalcev angleškega prvenstva. Nedaleč stran na vrata otoške elite kot prvi strelec druge lige v dresu Swanseaja trka tudi Žan Vipotnik. V Ujpestu se je odlično znašel Aljoša Matko, ki se mu je s prvencem nedavno pridružil tudi Nejc Gradišar, med strelce se je za zmago nad turškim velikanom pred dobrim tednom dni vpisal Blaž Kramer. V preteklih dneh pa se je konkurenca še zaostrila.

To ni bilo dobro vprašanje

Andraž Šporar, ki je v petek praznoval 32. rojstni dan, je v soboto odigral glavno vlogo ob zmagi bratislavskega Slovana nad Spartakom iz Trnave. Mrežo, ki jo je branil še en nekdanji zmaj, Žiga Frelih, je za zmago s 4:0 zatresel dvakrat, ob tem pa je prispeval še asistenco za zadetek Tigrana Barseghyana.

Slovenski napadalec je zelenico v slovaški prestolnici zapustil ob stoječih ovacijah domačih navijačev, kasneje pa je njegovo razpoloženje v drobovju stadiona Tehelne Pole nekoliko pokvaril novinar.

"Malo smo se šalili, ali bo enajstmetrovko izvedel Barseghyan. Ste bili že vnaprej dogovorjeni, da boste izvajalec vi, ali ste si preprosto zaupali in vzeli žogo v svoje roke?" je v mešani coni zanimalo predstavnika sedme sile. Ob tem je namigoval na tri enajstmetrovke, ki jih je izkušeni Armenec zapravil v zadnjem obdobju, ena od teh je Slovan stala tudi napredovanja v pokalu. Šporar je hitro in odločno zaščitil soigralca.

"Ne norčujte se, prav? Samo tisti, ki izvaja enajstmetrovko, jo lahko tudi zgreši. Prevzeti odgovornost pred tisoči navijačev ni preprosto in to ni bilo dobro vprašanje. Ne norčujte se iz Tigrana, prav?" se je kapetansko odzval Ljubljančan.

Hat-trick ob osmih zadetkih

Izjemen konec tedna je tudi za Ninom Žugljem, ki od začetka lanskega leta nosi dres švedskega Djurgardna. Koroški krilni napadalec se je dalj časa mučil s poškodbo, njegova prihodnost na Švedskem naj bi bila celo pod vprašajem, a je v pomembnem trenutku odigral zelo dobro tekmo.

Djurgarden je v okviru skupinskega dela švedskega pokala odigral tekmo s četrtoligašem IFK Skövde in dosegel visoko zmago z 8:0. Žugelj je v šesti minuti dosegel prvi zadetek na tekmi, v 33. se je podpisal pod asistenco za drugega, nato pa je v 39. minuti sam še drugič zatresel mrežo nasprotnika. V 81. minuti je dopolnil svoj prvi hat-trick na Švedskem in takoj po tem zapustil zelenico.





Zmaga je bila po presenetljivem porazu v prvem krogu za Djurgarden nujna. Prvenstvo, ki ga je Žugljeva ekipa lani sklenila na petem mestu, se začne aprila.

Šturm zadel za novo zmago Sigme

Osrednjo vlogo je ob novi zmagi Sigme iz Olomouca odigral tudi Danijel Šturm. Nekdanji napadalec Celja je na zadnjih štirih tekmah dosegel tri zadetke in prispeval še dve asistenci, ob nedeljski zmagi nad Bohemiansom pa je bil edini strelec na tekmi.

Sigma je tako dosegla drugo zaporedno zmago v državnem prvenstvu, kjer zdaj zaseda šesto mesto. Medtem se je prek Lozane prebila tudi v osmino finala konferenčne lige, kjer jo zdaj čaka nemški Mainz.