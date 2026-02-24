Sloviti španski rokometni strokovnjak kirgiškega rodu Talant Dušebajev je novi selektor Francije, je danes potrdila francoska rokometna zveza (FFH). Sedeminpetdesetletni Dušebajev bo še naprej trener poljskega kluba Kielce, kjer igrata slovenska reprezentanta Aleks Vlah in Klemen Ferlin.

"V veliko čast mi bo voditi francosko reprezentanco. Izpolnila se je moja dolgoletna želja, saj ima Francija fantastično generacijo. Moj cilj je, da s temi imenitnimi igralci ponovno zagospodarimo na mednarodni sceni, priložnost za to bo že na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji," je med drugim dejal Dušebajev.

Dosedanji selektor Guillaume Gille je zaupanje vodilnih oseb francoskega rokometa izgubil po sedmem mestu na letošnjem evropskem prvenstvu na Danskem, Norveškem in Švedskem. Pod njegovim selektorskim mandatom je reprezentanca po celi črti pogrnila tudi na olimpijskih igrah v Parizu 2024, kjer je izpadla v četrtfinalu po porazu proti Nemčiji, nekoliko pa popravila vtis na lanskem svetovnem prvenstvu na Danskem, Hrvaškem in Norveškem, kjer je osvojila odličje bronastega leska.

Za Dušebajeva bo to tretja selektorska izkušnja. Med letoma 2014 in 2016 je vodil Madžarsko, med letoma 2016 in 2017 pa Poljsko.

Na klubski sceni je v svoji drugi domovini treniral Ciudad Real in Atletico Madrid, od 2014 pa vodi Kielce. Pod njegovim trenerskim mandatom sta že ugasli španski velikan iz Ciudad Reala in Kielce osvojila ligo prvakov.