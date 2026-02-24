Slovenski rokometni upi dobili tekmece na EP do 18 in 20 let

Slovenski moški rokometni reprezentanci do 18 in 20 let sta na torkovem žrebu na Dunaju dobili prve tekmece na letošnjih evropskih prvenstvih. Mladinci se bodo v juliju borili v Romuniji, kadete tekmovanje konec julija in avgusta čaka v Beogradu, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenija.

Med 8. in 19. julijem bo evropsko prvenstvo za rokometaše do 20 let gostila Romunija. Torkov žreb je določil, da bodo slovenski rokometaši v prvem delu igrali v skupini F poleg Madžarske, Češke in Poljske.

Na zadnjem evropskem prvenstvu leta 2024 v Celju, je slovenska moška rokometna reprezentanca do 20 let zasedla 15. mesto.

Izbrano vrsto rokometašev do 18 let, ki jo vodi Marko Šibila in je na zadnjem evropskem prvenstvu zasedla 9. mesto, je ples kroglic v prvem delu posadil v skupino A, kjer ji bodo družbo delale še reprezentance Švedske, Francije in Severne Makedonije.