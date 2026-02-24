Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Torek,
24. 2. 2026,
18.44

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
žreb rokomet slovenska rokometna reprezentanca

Torek, 24. 2. 2026, 18.44

22 minut

Žreb

Slovenski rokometni upi dobili tekmece na EP do 18 in 20 let

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
slovenska rokometna reprezentanca, trening, rokomet splošna, rokometna žoga | Foto Grega Valančič/Sportida

Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski moški rokometni reprezentanci do 18 in 20 let sta na torkovem žrebu na Dunaju dobili prve tekmece na letošnjih evropskih prvenstvih. Mladinci se bodo v juliju borili v Romuniji, kadete tekmovanje konec julija in avgusta čaka v Beogradu, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenija.

Med 8. in 19. julijem bo evropsko prvenstvo za rokometaše do 20 let gostila Romunija. Torkov žreb je določil, da bodo slovenski rokometaši v prvem delu igrali v skupini F poleg Madžarske, Češke in Poljske.

Na zadnjem evropskem prvenstvu leta 2024 v Celju, je slovenska moška rokometna reprezentanca do 20 let zasedla 15.  mesto.

Izbrano vrsto rokometašev do 18 let, ki jo vodi Marko Šibila in je na zadnjem evropskem prvenstvu zasedla 9. mesto, je ples kroglic v prvem delu posadil v skupino A, kjer ji bodo družbo delale še reprezentance Švedske, Francije in Severne Makedonije

Klemen Luzar Celje
Sportal Celjani za polfinale pokala EHF z Romuni, trener Luzar optimist
Ana Gros
Sportal Poseben mejnik Ane Gros
žreb rokomet slovenska rokometna reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.