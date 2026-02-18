Velenjčani doma izgubili večni derbi s Celjani

Velenjčani so dobro odprli tekmo, po vodstvu s 3:1 pa so v Rdeči dvorani zagospodarili Celjani. Med 9. in 16. minuto so pri zaostanku 2:4 naredili delni izid 7:1 in si priigrali prednost štirih golov (9:5). V 24. minuti so si prek Maia Marguča, ki je v prvem polčasu dosegel pet od skupno sedmih golov, priigrali najvišje vodstvo (12:6), na veliki odmor pa so se odpravili z zajetno prednostjo +5 (15:10).

Izbranci domačega trenerja Zorana Jovičića so po prihodu iz slačilnice po treh zaporednih golih približali na 13:15, a Celjani so odgovorili na silovit način. Med 35. in 39. minuto so naredili delni izid 6:1 za vodstvo z 20:14. Izbranci gostujočega trenerja Klemena Luzarja so do konca dvoboja nadzorovali Velenjčane, njihova prednost je vseskozi znašala med najmanj štirimi in največ sedmimi goli.

Pri Celjanih sta bila najučinkovitejša Marguč in Andraž Makuc, ki sta dosegla po sedem golov, izkazal pa se je tudi vratar Gal Gaberšek s 14 obrambami. Amir Bašić in Andrej Jankovskij sta za Velenjčane dosegla po pet zadetkov.

Dvajseti krog Lige NLB se bo nadaljeval konec tedna. Sobotni spored bo postregel s štirimi zanimivimi obračuni – Škofja Loka bo doma gostila RD LL Grosist Slovan, RK Jeruzalem Ormož bo gostoval pri RD Riko Ribnica, ŠRD Škofljica se bo odpravila na gostovanje v Novo mesto, Frankstahl Radovljica pa bo doma pričakala rokometaše Slovenj Gradca.

Tekma med RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica in RK Trimo Trebnje, bo zaradi obveznosti v evropskem pokalu rokometašev iz Trebnjega, odigrana v sredo, četrtega marca.

Liga NLB, 20. krog

Sreda, 18. februar:

Sobota, 21. februar:

Sreda, 4. marec:

Lestvica:

Preberite še: