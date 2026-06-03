Perić se je poslovil od Celja

Po treh sezonah se od slovenskih rokometnih prvakov, igralcev Celja Pivovarne Laško, postavlja Luka Perić. Desnokrilni rokometaš, ki je kot 20-letnik v Celje prišel iz banjaluškega Borca, odhaja v Francijo, kjer bo nosil dres Nantesa.

V rumeno-modrem dresu je zbral 123 nastopov in dosegel 474 zadetkov ter v celoti upravičil zaupanje kluba in navijačev.

"Na igrišču je vedno navduševal s svojo izjemno energijo, borbenostjo in predanostjo. Velikokrat je stisnil zobe in ekipi pomagal tudi takrat, ko ni bilo najlažje. Hkrati pa je vedno poskrbel, da fotografij slavja po zadetku ni zmanjkalo. Perke, hvala za čudovite tri sezone in srečno na nadaljnji poti. Vedno dobrodošel v Celju," so prek spletnih strani sporočili iz tabora državnih prvakov.

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