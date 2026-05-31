Tilen Strmljan z Ohridom zmagovalec evropskega pokala

Rokometaši makedonskega Ohrida, kjer igra slovenski rokometaš Tilen Strmljan, so zmagovalci letošnje sezone evropskega pokala. Makedonci, ki so v polfinalu izločili Celje Pivovarno Laško, so so že na prvi tekmi finala na Madžarskem z 29:28 premagali Tatabanyo, danes pa pred domačim občinstvom potrdili naslov po zmagi z 31:25 (12:11).

Ohrid je v polfinalu tretjega najmočnejšega evropskega tekmovanja izločil slovenske državne in pokalne prvake Celjane. Slovenci so prvo tekmo dobili s 27:26, nato pa v Ohridu klonili s 27:29.

Makedonci so za svoj prvi evropski naslov po tesni zmagi na Madžarskem danes nadigrali tekmece. Sredi prvega polčasa so začeli prevzemati pobudo, a so gostje še držali stik in ob polčasu minimalno zaostajali. Hitro po odmoru so si rokometaši Ohrida priigrali tri, štiri gole prednosti, kar so varno držali vse do konca dvoboja.

Pri zmagoviti zasedbi je Kosuke Yasuhira dosegel devet golov, Strmljan jih je dodal šest. V madžarski ekipi je bil s petimi zadetki najbolj učinkovit Benedek Eles.

Lani je naslov prav tako osvojila makedonska ekipa Alkaloid, ki je v finalu premagala grški AEK. Največkrat je to tekmovanje osvojila romunska ekipa UCM Resita, in sicer trikrat zapovrstjo med letoma 2007 in 2009.

V tej sezoni je od slovenskih ekip v tekmovanju nastopal tudi Trimo Trebnje, ki se je poslovil v osmini finala. Izločil ga je končni polfinalist, bosanski Izviđać.